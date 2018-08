Sidigas Avellino, Cole: "Pronto per la nuova occasione" Il nuovo playmaker della Scandone sarà in città a breve: "Ecco ciò che è davvero importante"

di Carmine Quaglia

La Scandone è pronta ad abbracciare Norris Cole. Il playmaker dell'Ohio ha pubblicato una foto sul profilo ufficiale Instagram in cui ha presentato tre elementi fondamentali nel suo percorso: "Mentre mi preparo per la nuova occasione, mi torna in mente quello che è davvero importante: la mia fede, la mia famiglia e la pallacanestro che hanno permesso ad un ragazzino che veniva da Dayton di vedere il mondo": ha spiegato l'ex Maccabi Tel Aviv, campione NBA con i Miami Heat nel 2012 e nel 2013.

Nella foto ci sono la Bibbia, il pallone ufficiale della NBA e una t-shirt con la didascalia "Just a Kid from Dayton", "solo un bambino da Dayton" (sua città natale. ndr). Cole ha poi aggiunto: "Sono grato per tutti i posti in cui sono stato e per i campionati in cui sono stato fortunato a vincere a tutti i livelli. E' ora di prepararsi per una nuova stagione". L'esterno, classe '88, è atteso ad Avellino nelle prossime ore con la giornata di martedì indicata come quella del primo ingresso di Cole al PalaDelMauro.

E', inoltre, iniziata una settimana importante sul fronte PalaDelMauro e i relativi lavori di restyling per le Universiadi. Dopo le prime rassicurazioni dall'ARU (Agenzia Regionale Universiadi), c'è attesa per il nuovo tavolo tecnico dove sarà stilato un cronoprogramma atto a rendere il meno complicato possibile l'intreccio tra i lavori all'impianto e l'utilizzo della struttura per le gare ufficiali della Scandone.