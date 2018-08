Scandone: si avvicina il primo weekend di gare nella preseason Ad Olbia è stato presentato il Primo Torneo Air Italy: le novità di giornata

di Carmine Quaglia

Nella giornata di ieri, ancora il polso destro ha rallentato l'ingresso di Norris Cole in gruppo per gli allenamenti, ma il fastidio accusato negli States, per una sessione di troppo in sala pesi, non crea particolari preoccupazioni. Fase di recupero e in tempi brevi il playmaker dell'Ohio sarà inserito nei giochi delle sedute. Nessuna fretta ovviamente: solo con la certezza di iniziare nel miglior possibile il percorso nella preseason, la Sidigas Avellino presenterà il roster a ranghi completi nella preparazione. E' il caso, anche, di Luca Campani che prosegue nel lavoro interno per trovare la miglior condizione fisica. Intanto, si avvicina il primo weekend di gare nel precampionato.

Ad Olbia, al Geovillage, è stato presentato il Primo Torneo Quadrangolare Air Italy. Sabato, alle 18, Avellino affronterà in semifinale la Virtus Bologna, allenata dall'ex Stefano Sacripanti. "Abbiamo scelto avversari di alto livello, due top club italiani come Bologna e Avellino, e Ludwigsburg che è un club sempre più importante anche sulla scena europea”: così Vincenzo Esposito, coach del Banco di Sardegna Sassari che, al termine del match tra la Scandone e la Virtus, scenderà in campo per sfidare i tedeschi del Ludwigsburg. Domenica, dalle 18 le finali del Torneo.

Sul fronte PalaDelMauro, si attende la definizione di un cronoprogramma per i lavori di restyling in chiave Universiadi. La Scandone è pronta anche per la campagna abbonamenti che dovrebbe presentare sinergie con il Calcio Avellino e leggere modifiche rispetto al listino prezzi della scorsa stagione. Il tutto è atteso per la prima decade di settembre.