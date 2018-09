Subito Cole e Nichols, vince la Sidigas Avellino: Virtus ko Il due volte campione NBA è protagonista: decisivo l'assist per Costello. Finale all'AirItaly

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino supera la Virtus Bologna, allenata dall'ex Stefano Sacripanti, con il risultato di 92-94 nella semifinale del Torneo AirItaly e, domani, alle 20.30, affronterà la vincente della sfida tra la Dinamo Sassari e l'MHP Riesen Ludwigsburg. Decisivi Demetris Nichols, con 28 punti, e Norris Cole, con 24 punti e l'assist finale per Matt Costello che ha realizzato l'appoggio del 92-94 con cui Avellino ha conquistato il pass per la finale del quadrangolare sardo. Alla Virtus non bastano i 29 punti di Punter. Di seguito, il tabellino e la cronaca del match.

Semifinale - 1° Torneo AirItaly (PalAltoGusto, Olbia)

Avellino - Bologna 92-94

Parziali: 23-29; 24-19; 22-15; 25-29

Avellino: Green 7, De Meo, Nichols 28, Costello 16, Sabatino, Campogrande, D’Ercole 9, Sykes 8, Cole 24, Spizzichini 2. All. Vucinic.

Bologna: Punter 29, Martin 5, Pajola 2, Baldi Rossi 2, Cappelletti 8, Kravic 8, Venturoli, Berti, M’Baye 15, Cournooh 12, Qvale 11. All. Sacripanti.

UItimo quarto - Bologna spinge per il rientro. Nichols rilancia Avellino con il +5 firmato dall'arco con la tripla del 67-72. La palla, nell'attacco della Sidigas, gira con qualità: Cole da 3 per il 69-75 al 33'. Sykes, dalla lunga distanza, firma il 72-78 al 34'. Cole legge l'ingresso di Nichols: canestro e fallo. L'ex Cedevita realizza anche il libero aggiuntivo (74-81 al 35'). Le sigle di Punter e M'Baye vale il rientro sul -3. Antisportivo con Qvale che realizza i due liberi, dalla punta realizza M'Baye per il sorpasso. Controsorpasso di Cole per Avellino (85-86 al 37'). M'Baye non sbaglia a cronometro fermo: 87-86 Virtus. Punter spara da 3 per il 90-86. Cole risulta protagonista anche nel finale. Liberi per il 92-91 (-1 Sidigas). In lunetta, Keifer Sykes: 1/2 ed è parità a 50 secondi dal termine. Cole inventa per Costello: 92-94 biancoverde a 20 secondi dalla fine. Punter sbaglia sulla sirena: finale all'AirItaly per la Sidigas Avellino.

Terzo quarto - Nichols realizza i liberi del 48-50 Avellino. Punter (18 punti) prosegue nel percorso in serie. Risposta di Sykes per il 50-53 al 23'. La Virtus Bologna torna avanti, ma Cole va di giocata personale per il 55-57 al 25'. Ottimo canestro di Pajola, da sotto. Avellino è avanti di 5 al 28' (59-64). Avellino corre e, dall'angolo, con D'Ercole piazza la tripla del +8. Cappelletti accorcia sul 63-69 (finale del terzo periodo).

Secondo quarto - Inizio equilibrato nel periodo con la firma di Cournooh per il 36-30. Caleb Green, dall'angolo, con la tripla in transizione per il sorpasso al 16' (36-37). Sykes segna e subisce il fallo su assist di Green. Tripla di Nichols, Kravic appoggia il -1 (42-45 al 18'). Kravic schiaccia, indisturbato, grazie ad un contropiede che nasce per un malinteso biancoverde in costruzione. Avellino, con i liberi di Nichols, resta avanti per il 47-48: +1 irpino all'intervallo lungo.

Primo quarto - Avvio bruciante per Avellino che realizza da sotto con Matt Costello. Le realizzazioni del centro ex Spurs sono intervallate dalla tripla di Norris Cole dopo un'ottima circolazione di palla con tutti i giocatori coinvolti (3-7 al 2'). Punter firma la tripla del -1. Parziale di 9-0 con la bomba di M'Baye (7-9 al 3'). Nichols risponde a Kravic (11-9 Bologna). Ancora a segno Cole e Costello per il -2 (15-11 al 5'). Kravic va deciso al ferro per la schiacciata, D'Ercole firma la tripla del -1 (17-16). Due triple felsinee, l'ultima di M'Baye per il +7 Bologna. Seconda tripla consecutiva per D'Ercole che accorcia il divario. Bologna riallunga, Cole appoggia alla retina. Nichols replica la giocata di Cole per il -6 Avellino con cui si chiude la prima frazione (29-23 Virtus al 10').

Quintetto Avellino: Cole, Sykes, Nichols, Green, Costello