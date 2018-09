Avellino, sfida con Sassari nella finale dell'AirItaly I sardi hanno superato Ludwigsburg. Il commento di De Gennaro dopo la vittoria su Bologna

di Carmine Quaglia

Alle 20.30, la Sidigas Avellino tornerà in campo al PalAltoGusto di Olbia per la finale del Torneo AirItaly e sfiderà la Dinamo Sassari che, ieri sera, ha superato l'MHP Riesen Ludwigsburg. Risultato di 78-68 per i sardi, allenati da Vincenzo Esposito: in doppia cifra Smith, Bamforth, Petteway e Cooley per Sassari, ai tedeschi non bastano i 24 punti di Kelan Martin e i 19 di Thomas Wilder. Alle 18, la finale per il terzo posto tra la Virtus Bologna e il Ludwigsburg.

"Siamo abbastanza contenti di quanto visto in campo, pur trattandosi solo della prima sfida ufficiale, ma c'è ancora molto da lavorare". Questo è il commento post-gara di Gianluca De Gennaro. L'assistant coach della Sidigas si è detto soddisfatto dopo la prima uscita prestagionale: "Siamo una squadra nuova e che ha bisogno ancora di lavorare tanto in palestra: si è visto qualcosa di positivo dal punto di vista offensivo, che è la parte su cui ci siamo soffermati maggiormente in questi giorni, e qualcosa ancora da migliorare in difesa. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di cercare di far capire subito ai rookie, Costello, Sykes e anche gli italiani Spizzichini e Campogrande, il livello del campionato. Possiamo dirci moderatamente soddisfatti: lavoreremo inoltre per integrare al meglio Norris Cole nel nostro sistema di gioco". Nel match di ieri, coach Vucinic ha preferito non inserire in rotazione Luca Campogrande: fastidio ad una gamba per l'esterno capitolino e lo staff tecnico biancoverde ha deciso di non forzare.

Semifinale - 1° Torneo AirItaly (PalAltoGusto, Olbia)

Sassari - Ludwigsburg 78-68

Parziali: 19-20; 15-23; 26-9; 18-16

Sassari: Spissu 5, Re, Smith 14, Bamforth11, Petteway 12, Devecchi, Magro 6, Gentile 3, Thomas 7, Polonara 4, Diop 5, Cooley 11. All. Esposito.

Ludwigsburg: Crawford 4, Ledbetter 2, McCray 8, Klassen 3, Klein, Radosavljevic, Jones 2, Hill 3, Von vintel3, Martin 24, Wilder 19. All. Patrick