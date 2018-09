Sidigas Avellino, è già vigilia di un nuovo test con Sassari A Padru, di nuovo Scandone-Dinamo: ormai un classico per la preseason biancoverde

di Carmine Quaglia

Ieri il 90-60 finale con cui Sassari ha superato Avellino nel match decisivo per il primo torneo "Air Italy", domani sarà di nuovo Dinamo-Scandone in quello che è ormai un "classico" della preseason. A Padru, al Palazzetto dello Sport di via Verdi, la terza gara del precampionato per la Sidigas che affronterà il Banco di Sardegna per il secondo Trofeo Valle del Lerno. Il test fa parte del programma del Sesto Festival Internazionale della Valle del Lerno: appuntamento nella Gallura per i biancoverdi e nuove opportunità di verifiche per il roster allenato da coach Nenad Vucinic che vuole una pronta risposta dai suoi ragazzi dopo il -30 rimediato ieri al PalAltoGusto di Olbia. La Scandone resta, comunque, priva di Ariel Filloy e Hamady N'Diaye, impegnati nelle Nazionali (rispettivamente con l'Italia e con il Senegal) e lo staff tecnico irpino dovrà valutare la condizione fisica di Luca Campogrande: solo panchina per l'esterno capitolino nella due giorni al Geovillage. Minuti e soluzioni da studiare per le risorse al limite nella prima parte della preseason dei lupi.