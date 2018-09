Sidigas Avellino, ecco Idrissou: apporto per la prima squadra Classe 2000, nato in Benin, ma di formazione italiana in fase di conseguimento

di Carmine Quaglia

Karim Idrissou è, ufficialmente, un giocatore della Sidigas Avellino. L'annuncio del club biancoverde è arrivato nel pomeriggio. Classe 2000, di ruolo ala grande, alto 198 centimetri, Idrissou sarà protagonista dell'Under 18 della Scandone, ma al contempo farà parte anche del roster del Basket Club Irpinia (team avellinese che parteciperà per la prima volta al campionato di Serie C Gold dopo il doppio salto dalla Serie D, costruito nella passata stagione). Idrissou si aggregherà anche alla prima squadra della Sidigas, impegnata questa sera, a Padru, nel test contro Sassari, valido come secondo trofeo "Valle del Lerno".

"Siamo molto felici di accogliere Karim nella nostra famiglia. - ha spiegato il responsabile del settore giovanile della Sidigas, Rodolfo Robustelli - Il suo arrivo rappresenta la volontà di potenziare ulteriormente il nostro settore giovanile investendo su un prospetto dalle doti fisiche ed atletiche fuori dal comune e che dai primi giorni ha fatto trasparire tutta la sua voglia di fare e di migliorare. Sarà una pedina fondamentale per la nostra squadra Under 18, oltre a rappresentare un valido aiuto negli allenamenti per la prima squadra. Ringrazio il direttore Nicola Alberani per questo ulteriore sforzo, che ci permette di fare un passo avanti nel lavoro di crescita del nostro movimento giovanile".

Karim Idrissou, la scheda. L'ala grande di 198 cm, nata il 1° settembre 2000 in Benin ma con formazione tecnica italiana in fase di conseguimento, è reduce da due stagioni tra le file della Virtus Ragusa. Sempre nella città siciliana, con la canotta della Pegaso Ragusa, nella stagione 2016/17 raggiunge gli 11.2 punti di media a partita su un totale di 5 gare in Serie D. L'anno successivo l'approdo alla Virtus Ragusa, con cui disputa la Serie C Silver e, nella stagione 2017/18, anche il campionato Under 18: con la prima squadra colleziona 8.9 punti di media a partita in 28 gare.