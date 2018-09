Ufficiale il ritiro di Kaukenas, quante sfide con Avellino Addio definitivo al basket per il lituano: l'ultimo match giocato contro la Sidigas

di Carmine Quaglia

Rimantas Kaukenas aveva annunciato il ritiro dal basket giocato già nell'estate del 2016, salvo poi accettare la chiamata della Pallacanestro Reggiana nel gennaio 2017 disputando altre 15 partite in maglia biancorossa. Questa sera, tramite post su Instagram, l'ufficialità dell'addio definitivo del giocatore lituano, classe '77, che sta organizzando una gara celebrativa. Si sfideranno al PalaBigi, il prossimo 21 settembre, la Reggiana e degli spagnoli dell'UCAM Murcia con la partecipazione, all'intervallo, di vecchie glorie del basket italiano e lituano. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla RK Charity (Rimantas Kaukenas Charity), la fondazione gestita dal baltico e che lotta contro il cancro infantile.

Kaukenas ha, di fatto, chiuso la carriera con la terza gara dei quarti di finale Scudetto 2017, persa contro la Sidigas Avellino con il canestro di Maarty Leunen, firmato poco prima della sirena di fine gara (79-80) [Clicca qui per rivedere l'ultimo minuto del match da ottochannel.tv]. Tantissime le gare giocate contro la Scandone (nel 2004/2005 con la Pallacanestro Cantù, dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2012 con la Mens Sana Siena e dal 2013 al 2017 con la Reggiana). Negli "highs" di carriera, in Serie A, Kaukenas può vantare, contro gli irpini, i 31 punti realizzati e i 12 tiri totali siglati nel match del 12 febbraio 2006 (Air Avellino - Montepaschi Siena 78-108) e il +37 di plus/minus in Montepaschi Siena - Air Avellino 87-42 del 16 ottobre 2005. Kaukenas è stato spesso decisivo contro i lupi in maglia Siena e in canotta Reggiana come nella semifinale Scudetto 2016. Il canestro cruciale in Gara 7 fu mandato a bersaglio dal nativo di Vilnius. Nella supervittoria di Avellino contro Siena (Air-Montepaschi 79-73) nell'anno dello storico trionfo in Coppa Italia, Kaukenas non figurava nel roster presentato al PalaDelMauro, in quell'occasione, da Simone Pianigiani.