Scandone, è già ora di tornare sul parquet: Campani in gruppo D'Ercole invita a proseguire lungo il solco tracciato: "Passi in avanti. La strada è ancora lunga"

di Marco Festa

Tre amichevoli non faranno una prova, come i proverbiali indizi, ma offrono certamente indicazioni: positive per la Sidigas Avellino di coach Nenad Vucinic, che ieri. dopo i primi test-match della pre-season, ha concesso qualche ora di riposo ai cestisti biancoverdi al rientro dalla Sardegna. Un po' di relax prima di tornare a sudare. Già da oggi, infatti, la Scandone, reduce dal successo contro Sassari ottenuto martedì scorso a Padru, sotto gli occhi del patron Gianandrea De Cesare, calpesterà il parquet del PalaDelMauro per proseguire la propria preparazione. Al gruppo si aggregherà Luca Campani: l'ala grande non ha partecipato alla trasferta sarda per svolgere un lavoro di isocinetica con l’obiettivo di recuperare rapidamente dall’intervento di pulizia al ginocchio sinistro. Avellino cercherà di inserire nelle proprie rotazioni l'atleta emiliano già dal prossimo appuntamento sotto le plance, ovvero tra sette giorni, quando la Sidigas sarà tra le protagoniste, in Francia, del torneo “ProStars” di Angers. Chi, invece, ha già avuto modo di dimostrare sprazzi del suo potenziale sul campo è il centro statunitense Matt Costello, che ha impressionato sia a Padru, sia pochi giorni prima, in occasione del torneo AirItaly di Olbia. Negli stessi contesti ha, nel contempo, confermato di essere un'autentica garanzia Demetris Nichols: 34 anni e non sentirli. L'estrema sintesi del lupo in fase embrionale? «Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma la strada è ancora lunga.» ha commentato il play-guardia Lorenzo D’Ercole ai microfoni della WebTv della Dinamo nell'ultimo post-partita. E allora, step by step: ma, intanto, cresce bene la nuova Scandone.