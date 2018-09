Sidigas Avellino, lavori al PalaDelMauro: è attesa per il via Dalla fase provvisoria a quella d'inizio dei lavori: fase cruciale per il restyling dell'impianto

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino prosegue nel lavoro prestagionale al PalaDelMauro. I biancoverdi di coach Nenad Vucinic sono tornati nella serata di mercoledì in Irpinia dopo la settimana corta vissuta in Sardegna tra Olbia e Padru, chiusa con il secondo posto nel quadrangolare "AirItaly" e con la vittoria del secondo trofeo "Valle del Lerno". Ieri un'unica seduta, solo allenamento mattutino sui legni dell'impianto sportivo irpino in giornata. Rientro in gruppo per Luca Campogrande che ha seguito per precauzione, solo da bordocampo, i test in terra sarda, mentre per Luca Campani si conferma il lavoro differenziato. Dopo il carico iniziale e le tante gare ravvicinate, lo staff tecnico biancoverde punta su una fase di alternanza tra allenamenti e riposo.

Non ci sono novità, invece, sul restyling del PalaDelMauro. Per i lavori in ottica Universiadi si registra ancora la fase di stallo. Se sul finale del mese di agosto, emergeva un'accelerata con un cronoprogramma ormai definito, dalla situazione provvisoria dell'assegnazione, non è poi arrivato nessun comunicato ufficiale dall'ARU e dalla stessa Scandone per le certezze della tabella di lavoro da sviluppare entro l'inizio del campionato per evitare alla Sidigas trasferimenti sui altri parquet nell'avvio della nuova stagione per le gare di Serie A e di Champions League. Dalla fase provvisoria di assegnazione del bando a quella d'inizio, effettivo, dei lavori: fase cruciale per l'impianto di contrada Zoccolari. Attesa anche per la campagna abbonamenti che, però, scatterà solo con la definizione dei lavori al PalaDelMauro.