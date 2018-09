Sidigas Avellino, da Pistoia il via al ciclo di gare ufficiali Il PalaCarrara ospiterà il primo match ufficiale della Scandone 2018/2019

di Carmine Quaglia

Dall'immagine, datata 11 maggio 2016 per Gara 3 dei quarti Scudetto tra Pistoia e Avellino, ecco come potrebbe presentarsi il PalaCarrara nel primo fine settimana di ottobre. L'impianto sportivo di Pistoia ospiterà Sidigas Avellino - Red October Cantù, la gara d'esordio nella nuova stagione per i biancoverdi. La notizia era nell'aria di diverse settimane, si attende solo l'ufficialità. Resta da definire il giorno e l'orario perché, da rumors, il match potrebbe essere uno degli anticipi, al sabato sera, del primo turno di campionato. Sarà la Legabasket a comunicare le variazioni di calendario, anche condizionate da esigenze televisive.

Avellino sconterà in Toscana il secondo e ultimo turno di squalifica del proprio parquet. Nei 6 match giocati al PalaCarrara, tutti contro Pistoia, dal ritorno dei toscani in A, Avellino ha vinto in 4 occasioni: la vittoria più importante è proprio quella giocata l'11 maggio del 2016, ottenuta grazie alla giocata di James Nunnally a pochi centesimi dal termine dell'overtime. Intanto, proseguono gli allenamenti della Sidigas nell'impianto sportivo irpino. Giorni ad Avellino prima della nuova partenza destinazione Francia per il Torneo ProStars con la Sidigas protagonista ad Angers da giovedì.