Sidigas Avellino, 8 punti per Filloy in Germania-Italia 62-71 Il play/guardia di Cordoba resta in azzurro: diramata la lista con le aggiunte di nuovi volti

di Carmine Quaglia

Dopo la virgola nel match giocato venerdì contro la Repubblica Ceca, Ariel Filloy firma 8 punti (1/3 da 2, 2/4 da 3) nell'62-71 con cui l'Italia ha superato la Germania nella finale per il terzo posto alla VTG Supercup. "La solita brutta partenza, poi nel secondo quarto, grazie anche a una buonissima difesa, siamo riusciti a rimettere in piedi la gara facendo canestro più del solito. - questo il commento del ct azzurro, Meo Sacchetti - per la prestazione di squadra dopo il successo - Una vittoria che ci voleva anche perché non abbiamo avuto un solo protagonista ma tanti giocatori che hanno dato il loro contributo". Nell'immediato post-gara, la partenza per Bologna con l'Italbasket atterrata nella tarda serata di ieri. Venerdì, alle 20.15, al PalaDozza, la Nazionale affronterà la Polonia nel primo dei due match validi per la qualificazione al Mondiale 2019. Lunedì 17, sarà poi trasferta a Debrecen per sfidare l'Ungheria (palla a due alle 18).

Entrata ed uscita nel roster: si aggregano al gruppo Amedeo Della Valle e Jeff Brooks, da alcune ore passaportato italiano. I due giocatori saranno già in campo al PalaDozza nel pomeriggio per poi aggiungersi alle rotazioni dell'allenamento da domani pomeriggio. Dopo aver saltato il torneo in terra tedesca, ritroverà il parquet anche Christian Burns. Giornata di riposo per chi ha giocato ad Amburgo. Ore di relax, quindi, anche per Ariel Filloy che figura nella nuova lista presentata dal ct Sacchetti. Con l'ingresso di Della Valle, Brooks e Michele Vitali, hanno lasciato il ritiro della Nazionale Leonardo Candi (ieri l'esordio assoluto in azzurro per l'esterno della Reggiana), Diego Flaccadori e Amedeo Tessitori.