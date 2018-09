Sidigas Avellino: preseason anche con viaggio in Turchia Nell'ultima settimana di settembre, sfide probanti a ridosso dell'avvio ufficiale della stagione

di Carmine Quaglia

Prima della partenza per Olbia, lo scorso 31 agosto, in conferenza stampa, coach Nenad Vucinic l'aveva detto. Alla prima definizione estiva, il precampionato della Sidigas Avellino offriva difficoltà immediate, con un roster biancoverde limitato dal carico fisico - motivato dalla preparazione - e dalle assenze per le Nazionali, ma anche un finale di settembre più comodo e non probante al massimo. Anche per questo, nell'ultima settimana di settembre, a pochi giorni dall'avvio ufficiale della stagione, la Scandone raggiungerà Istanbul per affrontare il Darussafaka, vincitrice della EuroCup nella passata stagione, e il Galatasaray in due amichevoli ravvicinate. E' attesa per l'ufficialità da parte della Sidigas per il viaggio in terra turca (nei giorni 26 e 27) che garantirà test di sicuro valore alla vigilia del campionato. Vucinic potrà valutare il gruppo al completo, con Ariel Filloy e Hamady N'Diaye che rientreranno dagli impegni con le Nazionali. L'esterno di Cordoba figura nella nuova lista presentata dal commissario tecnico azzurro, Meo Sacchetti: l'Italbasket affronterà la Polonia a Bologna e l'Ungheria a Debrecen. Per il Senegal di N'Diaye, gare a Lagos, la capitale della Nigeria, contro il Rwanda e il Mali. Ultime ore di allenamenti in Irpinia, intanto, per la Sidigas che poi raggiungerà Angers (Francia) per il "ProStars". Avellino disputerà il suo secondo torneo prestagionale da giovedì. I biancoverdi affronteranno Nanterre con palla a due alle 19. Venerdì sarà test contro Le Mans. La squadra transalpina sarà avversaria dei lupi nel girone di Champions League.

Torneo ProStars (Francia)

Mercoledì ore 20.30: Cholet - Strasburgo (a La Baule)

Mercoledì ore 20.30: Nanterre - Le Mans (a Laval)

Giovedì ore 19: Avellino - Nanterre (ad Angers)

Giovedì ore 20: Cholet - Zadar (a Cholet)

Venerdì ore 19: Strasburgo - Zadar (ad Angers)

Venerdì ore 21: Le Mans - Avellino (ad Angers)

Sabato ore 15: finale per il quinto posto (ad Angers)

Sabato ore 17.30: finale per il terzo posto (ad Angers)

Sabato alle 20.15: finale per il primo posto (ad Angers)