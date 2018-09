Sidigas Avellino: viaggio in Francia per il Torneo ProStars Sul fronte PalaDelMauro resta da ufficializzare il cronoprogramma dei lavori

VIDEO - Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Demetris Nichols

di Carmine Quaglia

Alle 13, la Sidigas Avellino lascerà il PalaDelMauro destinazione Angers. In Francia, la Scandone affronterà Nanterre e Le Mans in due giorni e scenderà poi in campo, nella giornata di sabato, per una delle finali, in base ai risultati conseguiti nei primi due atti del torneo ProStars che vede la partecipazione anche di Cholet, Strasburgo e Zadar. Nella prima sfida in terra transalpina, Avellino ritroverà Nanterre e avrà modo di conoscere una delle avversarie della prossima Basketball Champions League ma, come sottolineato da Demetris Nichols nella conferenza stampa di inizio settimana, più che dell'avversario, la Sidigas è interessata alla crescita per struttura, rotazioni e, soprattutto, letture di squadra.

Il Torneo ProStars garantirà, però, anche un livello qualitativo fondamentale nella seconda fase della preparazione prestagionale biancoverde. La Sidigas definirà, nelle prossime ore, anche il piano relativo al restyling del PalaDelMauro. Superata la fase burocratica, si attende il passaggio finale della questione con l'avvio dei lavori dopo la notifica dell'assegnazione. Il ritardo nell'inizio del restyling non complica i piani stagionali della Sidigas che dovrebbe disputare solo il primo match casalingo lontano dal PalaDelMauro e il neutro di Pistoia, per la sfida contro Cantù. è motivato dalla squalifica del campo da gioco causato dagli episodi di intemperanza nel finale di Gara 1 dei quarti Scudetto. Anche per la campagna abbonamenti, saranno giornate decisive.