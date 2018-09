La Scandone è ad Angers: ecco i primi risultati del "ProStars" Il torneo dei "Paesi della Loira" è iniziato con due sfide giocate in serata a La Baule e Laval

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino ha raggiunto Angers dove, alle 19, i lupi scenderanno in campo per affrontare il Nanterre. Il torneo "ProStars" vede la partecipazione di 6 team (Cholet, Strasburgo, Zadar, Nanterre, Le Mans e Avellino), divisi, di fatto, in due triangolari. Al termine dei gironi, alla fine della seconda giornata, i posizionamenti nelle due classifiche determineranno le tre finali, per il quinto, il terzo e il primo posto. La Scandone è nel girone con Nanterre e Le Mans. I due raggruppamenti si sono aperti in serata.

A La Baule, lo Strasburgo ha superato lo Cholet con il risultato di 82-87, dopo un tempo supplementare, grazie alle prove di Youssoupha Fall (23 punti, 10 rimbalzi e 6 falli subiti) e di Ali Traore (21 punti). Per il SIG anche le doppie cifre di Maurice Collins (17) e Mike Green (15). Allo Cholet, che alle 20 affronterà i croati dello Zadar in casa, non sono bastati i 21 punti di Michael Young. Lo Strasburgo tornerà in campo domani, ad Angers, contro Zadar per completare il girone.

A Laval, invece, il Le Mans ha battuto il Nanterre con il finale di 69-80. Prova di qualità e di continuità per Valentin Bigote, autore di 21 punti e 8 assist in 40 minuti netti d'utilizzo. Doppia cifra anche per Will Yeguete (13), Michael Thompson (13), Petr Cornelie (12) e Cameron Clark (11). Al Nanterre, che attende Avellino, non sono stati sufficienti i 25 punti realizzati dall'ex Telekom Bonn, Julian Gamble e i 15 punti dell'ex Cantù, Dominic Waters. Alle 19, lupi in campo ad Angers contro Nanterre, mentre riposerà Le Mans, che venerdì sfiderà la Scandone.

Torneo ProStars (Francia)

1A) Cholet - Strasburgo 82-87 d1ts

1B) Nanterre - Le Mans 69-80

2B) ore 19: Avellino - Nanterre (ad Angers)

2A) ore 20: Cholet - Zadar (a Cholet)

3A) domani ore 19: Strasburgo - Zadar (ad Angers)

3B) domani ore 21: Le Mans - Avellino (ad Angers)

Sabato ore 15: finale per il quinto posto 3°A-3°B (ad Angers)

Sabato ore 17.30: finale per il terzo posto 2°A-2°B (ad Angers)

Sabato alle 20.15: finale per il primo posto 1°A-1°B (ad Angers)

Classifiche (* = una gara in meno)

Gruppo A: Strasburgo 2, Cholet 0, Zadar*.

Gruppo B: Le Mans 2, Nanterre 0, Avellino*.