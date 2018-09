Scandone, sfida con Le Mans per la finale. Attesa DelMauro Fase clou per i lavori all'impianto sportivo irpino e per la campagna abbonamenti

di Carmine Quaglia

Alle 21, la nuova palla a due, ad Angers, con la Sidigas Avellino che affronterà Le Mans, una delle prossime avversarie dei lupi nei gironi di Champions League. Tra il team biancoverde e la squadra transalpina sarà in palio il primo posto del girone. in virtù del successo di le Mans su Nanterre nel match giocato mercoledì. La vincente della sfida sarà poi protagonista, nella serata di domani, della finale per il primo posto del Torneo "ProStars". Nella Valle della Loira, nuove occasioni per il roster, capace, ieri, di tenere bene difensivamente per oltre 30 minuti. Un dato rimarcato, nel post-gara, dall'assistant coach della Scandone, Gianluca De Gennaro: "Nei primi 3 quarti abbiamo tenuto i nostri avversari intorno ai 60 punti, gestendo bene le rotazioni, cercando di far giocare tutti. Con Le Mans sarà una gara diversa e loro verranno da un giorno di riposo, ma sarà un test importante visto che li affronteremo anche in Champions”.

Sul fronte campagna abbonamenti è attesa un'accelerata per le prossime ore, tale da garantire l'apertura in avvio della prossima settimana. Si susseguono, invece, gli incontri per il PalaDelMauro e i relativi lavori di restyling per le Universiadi. Nella giornata di martedì, ci sarà un nuovo vertice tra i rappresentanti della Sidigas, dell'ARU e del Comune per stilare un cronoprogramma definitivo degli interventi. Il più importante riguarda il soffitto e può mettere in discussione la regolare disputa, al PalaDelMauro, del match tra la Scandone e la Virtus Bologna dell'ex Stefano Sacripanti, valido per la terza giornata di Serie A e in programma domenica 21 ottobre. L'obiettivo, ovviamente, è quello di evitare il secondo trasferimento dopo quello obbligato, per l'esordio in campionato, nel primo fine settimana del prossimo mese, a Pistoia (campo neutro per il secondo e ultimo turno di squalifica del campo da gioco), per la sfida contro Cantù.