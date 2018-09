Cavaliere: "Attacco fluido, difesa attenta. Ora sotto col SIG" Il commento dell'assistant della Sidigas Avellino dopo il successo contro il Le Mans

di Carmine Quaglia

Alle 20.15, la Sidigas Avellino tornerà in campo per la finale del torneo "ProStars" in cui affronterà lo Strasburgo. Ieri, i lupi hanno superato il Le Mans con il finale di 82-91 conquistando il pass per l'ultimo atto. Questo il commento di Francesco Cavaliere: "Abbiamo vinto una partita importante, che ci proietta a giocarci la finale di domani contro il SIG Strasburgo. - ha spiegato l'assistant della Scandone - Siamo contenti perché Le Mans è una squadra di tutto rispetto e anche perché per noi non era facile giocare una partita di alta intensità dopo così poco tempo rispetto al precedente match, mentre i nostri avversari avevano avuto un giorno di riposo in più a disposizione. In difesa siamo stati bravi a limitare il loro gioco in pick and roll e il loro contropiede: questo ci ha permesso di giocare in attacco con una buona fluidità, miscelando sia il gioco in campo aperto che le soluzioni a metà campo, attaccando sia gli spazi interni che quelli esterni. Le sole 8 palle perse e le ottime percentuali al tiro sono frutto dell'ottima circolazione di palla, che ci ha permesso di prenderci tani tiri aperti, e questa è stata una delle chiavi della partita. Le Mans è poi tornata a -5, ma noi siamo strati bravi a stringere le maglie difensive. Domani giocheremo con una squadra molto forte, che come noi ha vinto 2 partite su 2, e ci teniamo a dare il meglio".

Torneo ProStars - Secondo Match

Le Mans Sarthe - Sidigas Avellino 82-91

Parziali: 17-22; 23-30; 25-18; 17-21

Le Mans: Eito 10, Conger 12, Bigote 13, Baptiste n.e., Cornelie 4, Yeguete 13, Thompson 21, Clark 9, Eyoum n.e., Dohou. All. Bartecheky.

Avellino: Green 20, Idrissou, Nichols 19, Costello 2, Sabatino, Campogrande 6, D'Ercole 14, Sykes 12, Cole 18, Spizzichini. All. Vucinic.