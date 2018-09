Sidigas Avellino: secondo posto finale al torneo "ProStars" Vince il SIG Strasburgo. Vucinic: "Contenti, in generale, dei tre giorni in Francia"

di Carmine Quaglia

Termina con il secondo posto l'avventura nel torneo ProStars per la Sidigas Avellino. I lupi di coach Nenad Vucinic cadono in finale contro il SIG Strasburgo con il risultato di 101-93. Vano il tentativo di rientro nell'ultima frazione chiusa con il parziale di 23-37. Il top-scorer di serata è Mardy Collins che chiude con 23 punti. Per Avellino, è Keifer Sykes il miglior marcatore con 21 punti (8/10 da 2, 5/5 ai liberi), 4 assist e 20 di valutazione. Sono 20, invece, i punti messi a referto da Norris Cole, con 3 rimbalzi e 3 assist.

"E' stata una partita dura, la terza in tre giorni. - ha affermato Vucinic nel post-gara - Stasera abbiamo incontrato qualche difficoltà soprattutto al rimbalzo, data la stazza fisica dei nostri avversari. -ha aggiunto il coach della Sidigas - In generale possiamo dire di essere contenti dell'andamento di questi tre giorni, anche se non siamo riusciti a conquistare il primo posto. Ci prepareremo al meglio per la prossima sfida".

Di seguito la cronaca del match

Primo quarto (21-24) - Solito quintetto per la Sidigas, che parte con Sykes, Cole, Nichols, Green e Costello. Inizio sprint per i biancoverdi, che si portano subito in vantaggio con un parziale di 5-13. I padroni di casa non si lasciano intimorire e piazzano il contro-parziale di 10-0 che manda in confusione gli irpini (16-15): Cole non ci sta e si rende protagonista con 6 punti di fila, intervallati solo dai 2 punti di Mike Green (19-21) e da quelli di Traore che valgono la parità. Spizzichini subisce fallo e fa 1/2 ai liberi, mettendo a segno il primo punto della stagione; Cole, già in doppia cifra dopo i primi 10 minuti di gioco, chiude il primo quarto sul punteggio di 21-24.

Secondo quarto (50-37) - Strasburgo si porta in vantaggio grazie ad un parziale di 6-0 che vale il 27-24, spezzato solo dai 2 punti di Nichols; altro sprint dei padroni di casa, che con un break di 10-2 si portano sul 36-28 a 3:30 dall'intervallo lungo. Ci pensa ancora Nichols a portare a due possessi di distacco i biancoverdi grazie al 2/2 ai liberi (36-30). Cole prova a dare man forte con 4 punti consecutivi, ma Fall ricaccia ogni tentativo di rimonta con 5 punti di fila, rimettendo 10 lunghezze di distanza tra le due formazioni (45-35). Il periodo si chiude con i 2 tiri liberi messi a segno da Pietrus, che regalano i 13 punti di vantaggio ai francesi.

Terzo quarto (78-56) - La tripla di Caleb Green inaugura il terzo periodo. Il leitmotiv è lo stesso del quarto precedente, con i francesi che scappano e i biancoverdi che rincorrono: Cole è il solo che intervalla il break di 15-4 dei padroni di casa, con la Sidigas che non trova più la via del canestro (67-44 a 4:40). Sykes in lay-up sblocca la situazione, insieme a Costello che realizza una tripla e Caleb Green che vola in contropiede per il -18 (69-51 a 2:46). I biancoverdi non riescono a contenere le offensive dei padroni di casa e non riescono mai a scendere sotto i 20 punti di svantaggio, con Goulmy che sigla la fine del quarto sul 78-56.

Ultimo quarto (101-93) - Parziale di 5-0 firmato da Collins e Traore. I biancoverdi trovano il primo punto dell'ultimo periodo dopo due minuti, grazie all'1/2 ai liberi di Campogrande che subisce l'antisportivo di Goulmy (83-57). Break di 21-6 per la Sidigas, che si porta sul -11 a 3:30 dalla fine (89-78) grazie ad un ottimo Sykes: Strasburgo non si fa intimorire e piazza il parziale di 7-0 firmato da Collins e Fall (96-78 a 3:01). La Sidigas prova ad accorciare al massimo le distanze grazie al break di 9-2 (98-87 a 1:30 dalla fine), Mike Green piazza la bomba del +11 e Cole, Nichols e Green concretizzano l'ultimo parziale di 6-0 che permette alla Sidigas di chiudere il match ad 8 lunghezze di distacco.

Torneo ProStars - Finale (ad Angers)

SIG Strasburgo - Sidigas Avellino 101-93

Parziali: 21-24; 29-13; 28-19; 23-37

Strasburgo: Collins 23, Serron 18, Green 19, Pietrus 8, Lang 7, Pota, Goulmy 2, Fall 12, Wagner, Traore 12. All. Collet.

Avellino: Green 9, Idrissou ne, Nichols 16, Costello 15, Sabatino ne, Campogrande 7, D'Ercole, Sykes 21, Cole 20, Spizzichini 5. All. Vucinic