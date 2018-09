Sidigas Avellino: settimana clou per il PalaDelMauro Nelle prossime ore un nuovo incontro, decisivo, determinerà gli step in chiave Universiadi

di Carmine Quaglia

La fase cruciale per la definizione dei lavori al PalaDelMauro è arrivata: è la settimana in cui la Scandone scoprirà il cronoprogramma del restyling dell'impianto sportivo irpino per le Universiadi 2019. Il roster di coach Nenad Vucinic ha fatto rientro ad Avellino dopo la settimana corta vissuta ad Angers: tre gare in tre giorni per la Sidigas che ha battuto Nanterre e Le Mans ed è stata sconfitta dal SIG Strasburgo nell'atto conclusivo del Torneo "ProStars". Al Del Mauro, ecco la fase di ricarica fisica per i lupi con gli impegni delle Nazionali verso i titoli di coda. Ariel Filloy tornerà in gruppo dopo il match tra l'Ungheria e l'Italia (palla a due alle 18, a Debrecen). Ieri pomeriggio, Hamady N'Diaye è uscito sconfitto dal parquet di Lagos: il suo Senegal è caduto sotto i colpi dei padroni di casa della Nigeria. Risultato di 89-61 con 4 punti realizzati dal centro della Sidigas che, nelle prossime ore, conoscerà davvero i nuovi compagni di squadra. Giovedì sarà tempo di amichevole contro Latina.

Per il PalaDelMauro, domani si terrà un nuovo incontro, quello decisivo, con le parti interessate al tavolo, per il definitivo progetto "restyling Universiadi" che garantirà certezze nei tempi di programmazione del club bianoverde. La riqualificazione del soffitto è l'ostacolo principale nei tempi prefigurati dal Comune e dall'Aru. Il rischio è quello di dover disputare lontano dal PalaDelMauro anche il secondo match interno di Serie A, la sfida contro la Virtus Bologna dell'ex Sacripanti, in programma ad Avellino il 21 ottobre.