D'Ercole: "Con Filloy e N'Diaye per crescere ulteriormente" Conferenza stampa per il play-guardia della Sidigas Avellino che presenta i nuovi test

di Carmine Quaglia

"E' trascorso ormai il primo mese di preparazione. Fino ad ora abbiamo svolto un ottimo lavoro, considerando le problematiche dovute al numero di giocatori che abbiamo a disposizione, con Filloy e Ndiaye impegnati con le rispettive nazionali, Campani che sta svolgendo lavoro differenziato e Cole che ha iniziato due settimane dopo di noi". Conferenza stampa per Lorenzo D'Ercole. Il play-guardia della Sidigas Avellino ha presentato i nuovi test prestagionali. "Inevitabilmente, essendo una squadra completamente nuova, a livello di costruzione di gioco siamo un po' indietro, però nonostante questo abbiamo disputato delle ottime partite e questo vuol dire che siamo una buona squadra, bene allenata e che stiamo lavorando bene ed infatti siamo riusciti ad ottenere buoni risultati nelle amichevoli svolte fino ad adesso. A livello tecnico siamo una squadra che correrà molto in attacco, giocando molto in transizione, ma è chiaro che dovremo allenarci ancora tanto per migliorare soprattutto l'aspetto difensivo, che penso sarà una delle chiavi della nostra stagione. Il Torneo in Francia è stato positivo. Abbiamo giocato male solo l'ultima partita, tuttavia dopo aver giocato tre partite intense in tre giorni con rotazioni molto ridotte e contro una squadra molto forte, era difficile ottenere un risultato diverso".