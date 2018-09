La Scandone resta al PalaDelMauro: superato l'incubo restyling Accordo con l'ARU. Sabato 6 ottobre (ore 18), a Pistoia contro Cantù, l'esordio stagionale

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino non dovrà trovare un parquet diverso dal PalaDelMauro per disputare le gare casalinghe di Serie A e Champions League in avvio di stagione. Alle 12.30, presso gli Uffici dell'Agenzia Regionale Universiadi, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, l'incontro, tra i rappresentanti della Scandone (il direttore sportivo Nicola Alberani e l'ingegnere Raffaele Verdicchio), dell'ARU, del Comune di Avellino, dell'ARU e dell'impresa che hanno ottenuto l'appalto per i lavori di restyling, ha sortito gli effetti sperati dalla società biancoverde.

"Nell’ambito dell’incontro si è stabilito in maniera inequivocabile che i lavori non dovranno interferire con le manifestazioni sportive che vedranno impegnata la Sidigas Scandone sia nel campionato nazionale di Legabasket Serie A sia nella Basketball Champions League": si legge nel comunicato diffuso dal club irpino. "Si è pertanto deliberato di definire, attraverso successivi tavoli tecnici operativi, un cronoprogramma che stabilisca le modalità e la condotta dei lavori, non escludendo la possibilità che alcune delle lavorazioni non indispensabili ai fini dello svolgimento delle Universiadi vengano eseguite successivamente alla chiusura di tale manifestazione, ovvero in seguito al 15 luglio 2019". La Scandone ringrazia l'ARU e le istituzioni sul tema Universiadi. La Legabasket, nella sezione calendari del proprio sito, propone la data e l'orario del primo match di campionato. Avellino affronterà Cantù, sul neutro di Pistoia (per scontare l'ultimo turno di squalifica del campo da gioco), sabato 6 ottobre alle 18.