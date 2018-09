Sidigas Avellino, test a Latina: vittoria per i lupi (62-95) Amichevole per i lupi: subito campo per Filloy, a referto N'Diaye, riposo per Nichols

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino vince, con il risultato di 62-95, il test amichevole, giocato al PalaBianchini di Latina, contro la Benacquista, team di Serie A2. Lupi da +33 finale con la super prova di Caleb Green, 27 i punti dell'ala grande della Scandone con altri quattro uomini in doppia cifra per i lupi (Stefano Spizzichini da 16 punti, Matt Costello da 15, Keifer Sykes da 14 e Norris Cole da 11). Ariel Filloy ha giocato ben 22 minuti: 2 punti per il nativo di Cordoba, rientrato ieri dall'avventura con la Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali. Hamady N'Diaye, arrivato oggi in Italia dopo le gare giocate con il Senegal, è stato inserito subito nel referto dallo staff tecnico biancoverde. Demetris Nichols ha, invece, saltato il test di Latina per un affaticamento muscolare. L'ex Cedevita Zagabria è rimasto fuori dalle rotazioni a scopo precauzionale. Avellino resterà nel Lazio: sabato e domenica, i ragazzi di coach Nenad Vucinic scenderanno in campo nel quadrangolare di Rieti.

La cronaca

Equilibrio nel primo quarto, chiuso con il punteggio di 18-22. Caleb Green sfiora la doppia cifra nei primi 10 minuti. L'ala di Tulsa firma 9 punti con un 2/2 dal campo e 4 liberi su 4 realizzati. Stefano Spizzichini, con 5 punti, e il tandem Costello-Cole con 8, garantiscono il +4 al 10'. Latina si conferma in scia grazie agli 8 punti di Agustin Fabi. Dominio, invece, nella seconda frazione. La Sidigas vola con 31 punti e con Green che sale a quota 16 punti, garantiti da ottime percentuali al tiro. L'ex Trabzonspor viene seguito da Spizzichini, in doppia cifra all'intervallo lungo. Da sottolineare anche le due triple mandate a bersaglio da Antonino Sabatino (6 punti per il giovane biancoverde). La Benacquista limita i danni con i 10 punti di Mike Carlson e i 7 di Patrick Baldassare. La Scandone vince anche il terzo periodo di gioco con il parziale di 15-20. Caleb Green sfiora il trentello al 30': 27 i punti del lungo biancoverde. Doppia cifra per Spizzichini (12) e Cole (11). Al 30', 52-73 per i lupi. Finale di gara con Keifer Sykes a piazzare altri 8 punti per 14 conclusivi nel tabellino personale. A segno anche Karim Idrissou con 2 punti.

Test Amichevole

Benacquista Latina - Sidigas Avellino 62-95 (PalaBianchini, Latina)

Latina: Lawrence ne, Carlson 15, Hajrovic 2, Tavernelli ne, Cassese 7, Fabi 13, Baldassare 10, Allodi 7, Jovovic 1, Ambrosin 5, Cavallo 2, Di Bonaventura. All. Gramenzi.

Avellino: Green 27, Idrissou 2, Nichols ne, Costello 15, Filloy 2, Sabatino 6, D'Ercole 2, Sykes 14, Cole 11, Spizzichini 16, N'Diaye ne. All. Vucinic.