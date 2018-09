Sidigas, Maffezzoli: "Colpito dall'impegno dei ragazzi" Il commento dell'assistant coach della Scandone dopo il suo primo test nello staff irpino

di Carmine Quaglia

Proseguirà nel Lazio la preparazione della Sidigas Avellino che, domani e domenica, saranno di scena al PalaSojourner, per il Torneo di Rieti. E' la vigilia di Brindisi-Avellino, prima semifinale del quadrangolare. Ieri, la Scandone ha superato la Benacquista Latina al PalaBianchini: risultato di 62-95 per gli uomini di coach Nenad Vucinic con Caleb Green protagonista (27 punti), con altri 4 uomini in doppia cifra e con Ariel Filloy subito in campo, pronto alla chiamata del tecnico serbo dopo i tanti giorni trascorsi in Nazionale. Sarà la giornata del vero ingresso nel roster per Hamady N'Diaye, rientrato ieri dopo la parentesi con il Senegal per le qualificazioni ai Mondiali. Il centro era già presente nel referto di gara per il test contro Latina. Luca Campogrande non è sceso in campo contro i pontini e salterà anche il Torneo di Rieti. Lunedì, l'esterno capitolino si sottoporrà a nuovi esami strumentali per definire i tempi di recupero dal fastidio al bicipite femorale destro. L'infortunio non preoccupa lo staff tecnico e medico irpino che, nell'amichevole di ieri, ha preferito tenere a riposo anche Demetris Nichols.

"Ha avuto un piccolo affaticamento e non ci andava di rischiarlo, ma nulla di grave": questo il commento di Massimo Maffezzoli che, dopo aver affiancato Meo Sacchetti nelle gare di qualificazione ai Mondiali vinte dall'Italia contro Polonia e Ungheria, ha raggiunto la Scandone al PalaDelMauro prima della partenza destinazione Latina: "I ragazzi si sono approcciati in maniera corretta alla partita, che rappresenta un'ulteriore esperienza di cui fare tesoro per andare avanti nella nostra crescita. - ha spiegato Maffaezzoli - E' stato un test interessante, poiché ci siamo trovati ad affrontare situazioni diverse da quelle precedenti, soprattutto dal punto di vista difensivo. Per me, inoltre, era la prima partita al fianco dei ragazzi. Mi ha colpito molto l'impegno che hanno messo in campo, senza mai accusare cali di tensione".