Torneo di Rieti: Scandone ko in semifinale contro Brindisi De Gennaro: "Non abbiamo avuto un approccio mentale adeguato"

di Carmine Quaglia

La prima semifinale dell'Aria Sport Cup di Rieti è della Happy Casa Brindisi che supera la Sidigas Avellino, al PalaSojourner, con il risultato finale di 84-95. Vittoria per i due ex tra parquet e panchina, Adrian Banks e Frank Vitucci. Parziale di 22-19 al termine dei primi dieci minuti di gioco. Dal +7 della Stella del Sud al 10', si rafforza l'equilibrio nella seconda frazione: D'Ercole e Sykes provano il rientro immediato, Banks vola con una doppia cifra nel periodo e, sostenuto dai 7 punti di Clark, garantisce il +6 Happy Casa all'intervallo lungo. Cole e Sykes sono mattatori per Avellino nel terzo quarto, ma ancora Banks, in compagnia di Brown, conferma il +6 al 30' (60-66). Brindisi trova la doppia cifra nell'ultimo quarto, rafforzata sul finale fino all'84-95 conclusivo. Domani, alle 17, la Sidigas scenderà in campo contro la perdente dell'altra semifinale, Rieti - Virtus Roma.

"Oggi non abbiamo avuto un approccio mentale adeguato ad affrontare una squadra del nostro campionato". Questo il commento di Gianluca De Gennaro: "Siamo partiti soft ed abbiamo fatto poi fatica a recuperare lo svantaggio, non avendo mostrato la giusta aggressività. - ha spiegato l'assistant coach della Sidigas - Le percentuali non sono state ottimali: abbiamo sbagliato un bel po' di tiri, complice anche la difesa di Brindisi che ci ha messo in difficoltà. Inoltre, le rotazioni sono state piuttosto corte: Nichols ci ha chiesto di giocare ma, dopo l'affaticamento accusato ieri, non gli abbiamo concesso un grande minutaggio; stesso discorso per Filloy, che si è aggregato da poco e deve ancora capire bene i meccanismi e focalizzarsi sui nostri punti di forza e di debolezza. Da lunedì, con il roster finalmente al completo (attendiamo solo che Campani possa essere di nuovo dei nostri dopo il problema che ha avuto al ginocchio), lavoreremo per cercare di costruire un'identità solida, sia dal punto di vista offensivo che difensivo, ed affronteremo quello che resta della preseason con un altro spirito".

Aria Sport Cup - Semifinale (PalaSojourner, Rieti)

Sidigas Avellino - Happy Casa Brindisi 84-95

Parziali: 22-29; 20-19; 18-18; 24-29

Avellino: Green 20, Idrissou, Nichols 5, Costello 11, Filloy 6, Sabatino ne, D'Ercole 5, Sykes 17, Cole 17, Spizzichini 3. All. Vucinic.

Brindisi: Banks 18, Brown 20, Rush 8, Gaffney 8, Trojan 6, Lukosius, Zanelli, Moraschini 6, Clark 14, Cazzolato 5, Chappell 10, Taddeo. All. Vitucci.