Sidigas, N'Diaye: "La chimica di squadra è già buona" VIDEO - Conferenza stampa per il lungo senegalese. Lupi verso Istanbul e i due test in terra turca

di Carmine Quaglia

"Sono contento di essere tornato e molto felice di avere rinnovato con la Sidigas, per finire quello che ho iniziato lo scorso anno. Ho buoni presentimenti per la stagione. Non vedo l'ora". Visite mediche a Nola, poi il ritorno ad Avellino per la prima conferenza da rientrante al PalaDelMauro. Hamady N'Diaye è tra i pochi confermati della Sidigas Avellino ed è pronto per la nuova stagione: "Negli ultimi giorni ho avuto l'opportunità di veder giocare la squadra durante il Torneo di Rieti e devo dire che le sensazioni sono state positive: sono emozionato ed entusiasta in vista della prossima stagione. - ha spiegato il centro della Scandone - Conosco coach Vucinic, che mi ha già allenato in passato in un momento cruciale della mia carriera, ovvero nella transizione dal basket della NBA a quello oltreoceano: il coach sa quali sono le mie potenzialità e sa quale può essere il mio contributo in campo. Personalmente parlando, farò di tutto per farmi trovare pronto per qualsiasi richiesta. Credo che la nostra squadra quest'anno abbia molto talento ed anche la chimica è già buona".

Lavoro al PalaDelMauro in giornata, domani sarà nuova partenza per i lupi destinazione Istanbul. Mercoledì, con palla a due alle 18, il test contro il Darussafaka Tefken, vincitrice della EuroCup 2018 e iscritta alla prossima EuroLeague. Giovedì, alle 19, la seconda amichevole contro il Galatasaray, team di EuroCup.

