Sidigas Avellino: Campogrande torna in gruppo L'esterno capitolino partirà con i compagni alla volta di Istanbul

di Carmine Quaglia

Nel primo pomeriggio, Luca Campogrande ha sostenuto gli esami strumentali utile a chiarire i tempi di recupero dal fastidio muscolare al bicipite femorale destro. Il rientro in gruppo dell'esterno capitolino è immediato. Infatti, la Sidigas Avellino - tramite comunicato ufficiale - ha confermato che l'atleta ha superato i nuovi test medici dopo i problemi accusati nella scorsa settimana e che hanno negato a Campogrande l'impiego nei test contro Latina, Brindisi e Rieti. L'ex Montegranaro torna in gruppo e partirà alla volta di Istanbul con la squadra. L'obiettivo posto dallo staff tecnico è quello di utilizzare Campogrande in uno dei due match in programma nella metropoli turca. Mercoledì e giovedì, i lupi affronteranno prima il Darussafaka e poi il Galatasaray.