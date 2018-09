Sidigas Avellino ad Istanbul senza D'Ercole Il play-guardia toscano sta per diventare papà. Permesso da parte della Scandone

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino è partita, in mattinata, alla volta di Istanbul dove domani e giovedì affronterà prima il Darussafaka e poi il Galatasaray. Si prospettava un gruppo al completo con il ritorno di Ariel Filloy e Hamady N'Diaye e il rientro in gruppo di Luca Campogrande, ma Lorenzo D'Ercole non fa parte del roster partito da Capodichino. Il giocatore toscano è, infatti, prossimo a diventare papà. Ovviamente, la società irpina ha accordato al play-guardia il permesso di tenersi libero nei prossimi giorni. D'Ercole salterà i test in terra turca e tornerà a disposizione per le amichevoli di Maddaloni. Sabato sarà il giorno delle semifinali, New Basket Brindisi - Virtus Roma e Scandone Avellino - Eurobasket Roma, per il 9° Trofeo Irtet al PalaCaliendo di Maddaloni. Alle 17, la Sidigas presenterà, in conferenza stampa, la campagna abbonamenti 2018/2019 per le sezioni calcio e basket.