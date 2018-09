Sidigas Avellino: vittoria nel test con il Darussafaka (78-81) Vittoria alla Volkswagen Arena, lo sguardo irpino è già rivolto al test con il Galatasaray

di Carmine Quaglia

La due giorni di amichevoli ad Istanbul si apre nel migliore dei modi per la Sidigas Avellino. I lupi di coach Nenad Vucinic hanno superato, nel pomeriggio, il Darussafaka, team che parteciperà alla prossima EuroLeague, con il risultato di 78-81. Caleb Green risulta decisivo con una nuova prova da leader: 25 punti con il 4/7 da 2, il 5/6 da 3 e il 2/2 ai liberi. Hamady N'Diaye entra nelle rotazioni biancoverdi e trova subito la doppia cifra (12 punti, 6/8 dal campo) conquistando anche 7 rimbalzi e piazzando 2 stoppate.Doppia cifra anche per Keifer Sykes (12) e Ariel Filloy (10). Vittoria sul Daçka senza Lorenzo D'Ercole (permesso accordato dal club con il giocatore toscano che diventerà papà a breve) e con l'impiego di Luca Campogrande, al rientro dopo aver saltato le ultime 3 amichevoli e autore di 2 punti. Domani il secondo test nella metropoli turca: alle 18 appuntamento con il Galatasaray.

"Abbiamo vinto una partita importante contro un avversario di alto livello, che disputerà l'Eurolega: il Darussafaka è un club molto forte sia dal punto di vista tecnico-tattico che da quello atletico-fisico. - ha spiegato l'assistant coach della Sidigas, Francesco Cavaliere - In difesa siamo stati bravi a chiudere bene il loro pick and roll centrale e a limitare il loro post basso. In attacco invece abbiamo avuto una buona fluidità, che ci ha permesso di prendere tanti tiri aperti: lo conferma la buona percentuale al tiro da 3 che abbiamo avuto stasera. Siamo contenti della partita perché attesta il nostro percorso di crescita ed il lavoro che stiamo portando avanti".

Test Amichevole (Volkswagen Arena, Istanbul)

Darussafaka Tefken Istanbul - Sidigas Avellino 78-81

Parziali: 20-22; 18-20; 20-21; 20-18

Darussafaka: McCallum 11, Ozmizrak, Baygul 9, Saglam ne, Kosut 5, Demir, Kidd 8, Ozdemiroglu 7, Savas 12, Peiners 7, Evans 8, Eric 11. All. Caki.

Avellino: Green 25, Nichols 3, Costello 8, Filloy 10, Sabatino, Campogrande 2, Sykes 12, Cole 9, Spizzichini, Ndiaye 12. All. Vucinic.

Foto: pagina ufficiale Facebook Sidigas Avellino