Scandone combattiva, ma sconfitta dal Galatasaray: 85-80 Altri 40 minuti di equilibrio nel secondo test in terra turca. Nel weekend, lupi al torneo Irtet

di Carmine Quaglia

Dopo la vittoria di ieri alla Volkswagen Arena contro il Darussafaka, sconfitta nel secondo test ad Istanbul, all'Abdi Ipekçi, per la Sidigas Avellino. Finale di 85-80, vittoria per il Galatasaray al termine di un nuovo match equilibrato. Ai lupi di coach Nenad Vucinic non bastano i 18 punti di Demetris Nichols con altri 4 uomini in doppia cifra per i biancoverdi: Matt Costello con 14 punti, Caleb Green con 12, Ariel Filloy e Keifer Sykes con 10. Bilancio di una vittoria e di una sconfitta nei due test ad Istanbul per la Scandone che, nel prossimo weekend, sarà protagonista al nono trofeo Irtet, al PalaCaliendo di Maddaloni. Sabato, la Sidigas affronterà nella seconda semifinale l'Eurobasket Roma. Nel primo incontro, sarà sfida tra l'Happy Casa Brindisi e la Virtus Roma.

"Quella di questa sera è stata la seconda partita dura in due giorni. - ha affermato Vucinic in sede di commento - Siamo complessivamente contenti della prestazione, anche se alcuni giocatori, come Cole e Costello, hanno commesso qualche fallo di troppo e questo ci ha reso la vita difficile. Siamo riusciti a tornare in partita alla fine del secondo quarto e in generale siamo stati abili a tenerci sotto i 10 punti di distacco dal Galatasaray, che alla fine ha messo a segno alcuni tiri veramente difficili. In ogni caso ci è servito molto giocare con un team così allenato e a partire da domani ci prepareremo per il Torneo Irtet, che avrà luogo sabato e domenica".

Test Amichevole (Abdi Ipekçi, Istanbul)

Galatasaray - Sidigas Avellino 85-80

Parziali: 21-24; 46-39; 65-62

Galatasaray: Webster 14, Harrison 12, Arapovic 3, Gokalp, Hayes 14, Korkmaz 6, Arar 6, Erdeniz, Can Cinko, Olmaz 10, Obucar 6, Aguste 10, Koksal 4. All. Erdogan.

Avellino: Green 12, Nichols 18, Costello 14, Filloy 10, Sabatino, Campogrande, Sykes 10, Cole 7, Spizzichini, Ndiaye 9. All. Vucinic.