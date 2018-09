Scandone: nuovi 80 minuti di test, si inizia con l'Eurobasket Weekend al PalaCaliendo di Maddaloni per i lupi: prima sfida con il team capitolino

di Carmine Quaglia

Carico di motivazioni dalla Turchia: ritorno in Irpinia con buone indicazioni per la Sidigas Avellino, vincente sul Darussafaka Tefken (78-81) alla Volkswagen Arena, casa del Daçka, e ko di misura contro il Galatasaray (85-80) all'Abdi Ipekçi, palazzetto storico del basket turco. Lupi reduci da 80 minuti di combattività, di lotta, di capacità di tenersi in scia anche nei momenti difficili. Coach Nenad Vucinic aveva richiesto massima attenzione ai suoi ragazzi e capacità di tenersi in scia: è quanto dimostrato dal roster biancoverde, lanciato verso il nono Trofeo Irtet, al PalaCaliendo di Maddaloni. Nel quadrangolare in terra casertana, la Sidigas sfiderà domani, nella seconda semifinale, l'Eurobasket Roma, team di Serie A2. In apertura del torneo, l'Happy Casa Brindisi dell'ex Frank Vitucci sfiderà la Virtus Roma. Potenziale atto conclusivo tra formazioni di massima serie, nel caso l'opportunità di rivincita per Avellino, sconfitta dall'Happy Casa nel primo test al PalaSojourner di Rieti, nel quadrangolare Aria Sport. Nuovi ottanta minuti di gioco, ultimi della prestagione, poi si farà sul serio con l'apertura ufficiale del campionato, fissata per sabato 6 ottobre, alle 18, sul campo neutro di Pistoia, con la sfida contro la Red October Cantù.