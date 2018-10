Scandone: le attese verso l'esordio in campionato Il commento di Cole e Filloy: sabato l'esordio della Sidigas Avellino in campionato

di Carmine Quaglia

In mattinata, a Brescia, è stata presentata la Serie A 2018/2019. Nello scorso weekend, l'Olimpia Milano ha conquistato la Supercoppa Italiana. Vittoria per l'EA7 nell'atto conclusivo della Final Four, giocata al PalaLeonessa, contro la Fiat Torino e primo titolo stagionale per chi è favorita ai trofei nazionali e per chi punta anche ad uno step di crescita in ambito continentale con l'ambizione di un posto nei play off della EuroLeague. A rappresentare la Sidigas Avellino, nel corso dell'evento di Lega, c'era Norris Cole che, imbeccato sul campionato e sulla sua avventura in Irpinia ha risposto così: "So bene quanto Milano sia la squadra da battere. - ha spiegato il playmaker biancoverde - Siamo pronti, però, anche noi: puntiamo ad una bella stagione. Siamo reduci da una buona preseason e l'impatto con Avellino è stato davvero bello. E' una città calorosa. E' stato bello l'inizio".

A Maddaloni, ieri, la Sidigas ha chiuso al secondo posto il Trofeo Irtet. Il quadrangolare ha visto il successo finale dell'Happy Casa Brindisi. Intervista, al canale 696 TV OttoChannel, nel post-gara ad Ariel Filloy: "Sicuramente dobbiamo sistemare alcune cose. Abbiamo fatto tante amichevoli. Non c'erano i numeri per fare allenamenti e, quindi, l'idea è stata quella di giocare più test. - ha spiegato il play/guardia italo-argentino, impegnato in Nazionale nel mese di settembre - C'è da migliorare, ma lo spirito è buono. Cerchiamo di giocare insieme. In difesa commettiamo ancora degli errori stupidi. In settimana, cercheremo di aggiustare questi aspetti. Ci sono dei giorni a disposizione per preparare l'esordio. Siamo carichi e abbiamo tanta voglia di giocare davvero, in campionato. Dobbiamo essere più pronti sin dall'inizio delle gare senza prendere un passivo così grande (-16 in avvio di ripresa, nel test con Brindisi, ndr). Però non ci siamo dati per vinti, anche se era un test amichevole. Era la quarta amichevole settimanale. Abbiamo lottato lo stesso arrivando al supplementare. Non ce l'abbiamo fatta, ma lo spirito sembra buono. E' difficile sistemare alcuni aspetti senza andare passo per passo. Possiamo migliorare tantissimo. Ora che siamo tutti disponibili, potremo pulire i difetti".