Scandone, testa al campionato e sguardo alla Champions League I lupi veleggiano verso l'esordio stagionale in campionato: un unico indisponibile per Vucinic

di Marco Festa

La Sidigas Avellino viaggia spedita verso l'esordio stagionale in campionato in programma sabato, con palla a due alle 18, al PalaCarrara di Pistoia. Sul parquet dei toscani, complice la squalifica inflitta negli scorsi play off dal Del Mauro, i biancoverdi di coach Vucinic avranno l'onere e l'onore di inaugurare la stagione cestistica italiana formato 2018/2019. I lupi veleggiano verso l'appuntamento con il roster al gran completo, fatta eccezione per l'ala grande Luca Campani, ancora fermo ai box. Quello dell'organico pressoché al completo rappresenta un inedito per l'allenatore serbo, che per tutta la pre-season, tra impegni con le rispettive nazionali ed infortuni, non ha mai potuto lavorare con il gruppo totalmente privo di defezioni.

Intanto, sul fronte Basketball Champions League, domani si completerà il Gruppo A, nel quale è stata sorteggiata la Scandone: gli spagnoli del Murcia e i russi del Nizhny Novgorod sono a un passo dalla qualificazione dal turno preliminare. Nel terzo qualification round, il Murcia ha infatti affrontato in Gara 1 i belgi dello Spirou Charleroi. Allo Spiroudome, gli spagnoli hanno vinto con il risultato di 62-71 con Emanuel Cate top-scorer (23 punti). Nell'altro QR, il Nizhny Novgorod ha invece incrociato i cechi del Pardubice aggiudicandosi l'andata con il risultato di 92-84 al Trade Union Sport Palace.