Scandone, Vucinic: "Fiducia nel lavoro prodotto in estate" Verso Avellino-Cantù. Alle 19.30 la presentazione della squadra al DelMauro. Via alla prevendita

di Carmine Quaglia

"Siamo contenti dei risultati raggiunti in termini di preparazione e di integrazione degli ultimi arrivati in squadra". Coach Nenad Vucinic ha presentato così la prima sfida ufficiale. Sabato, alle 18, sul campo neutro del PalaCarrara di Pistoia, la Sidigas Avellino affronterà la Red October Cantù, reduce dall'esclusione in Champions League (sconfitta contro Anversa nel turno di qualificazione): "Abbiamo sviluppato un programma molto rigido, che ci ha visti impegnati in alcune partite molto dure e difficili, ma l'obiettivo era proprio quello di mettere la squadra in difficoltà e sotto pressione in modo tale da preparare i ragazzi ad ogni evenienza. - ha spiegato il tecnico della Scandone - Cantù è una squadra dal gran talento, non possiedono una panchina molto profonda, ma l'aver giocato già quattro partite di qualificazione alla Champions League è sicuramente un punto a loro favore. Noi però crediamo nelle nostre qualità e abbiamo sensazioni positive. Purtroppo, non giocando di fatto in casa, non avremo il supporto che avremmo desiderato. Siamo molto eccitati per questo esordio di campionato ed anche un po' nervosi, ma allo stesso tempo siamo fiduciosi di poter disputare una buona stagione e di poter arrivare ai Playoff e non vediamo l'ora di iniziare". Alle 19.30, la squadra irpina si presenterà al pubblico: appuntamento al PalaDelMauro prima della partenza per Pistoia che avverrà domattina.

La prevendita - I tagliandi per assistere alla sfida tra la Scandone e la Pallacanestro Cantù sono in vendita presso il botteghino sito allo Stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino fino a domani, presso la biglietteria del "PalaCarrara" di Pistoia il giorno della gara (sabato) e sempre presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito ufficiale).

I prezzi: tribuna centrale numerata 60 euro; tribuna laterale numerata 40 euro; tribuna laterale non numerata 20 euro; settore ospiti 15 euro.

"La vendita presso la biglietteria dello Stadio "Partenio-Lombardi" rispetterà i seguenti giorni ed orari di vendita: dalle 15.00 alle 20.00. La biglietteria sita presso il "PalaCarrara" di Pistoia aprirà invece sabato 6 ottobre alle ore 16. La Società ricorda che gli abbonamenti per la stagione 2018/19 sono comprensivi della prima giornata di campionato, per cui i possessori degli abbonamenti di Curve e Distinti del PalaDelMauro potranno accedere alla Tribuna laterale non numerata del PalaCarrara, i possessori degli abbonamenti di Tribune Superiore accederanno alla Tribuna laterale numerata, mentre i possessori degli abbonamenti di Tribune Inferiore e/o Tribune VIP avranno accesso alla tribuna centrale numerata": si legge nella nota diffusa dalla Scandone.