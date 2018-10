Scandone, -1 al debutto: l'abbraccio della città verso Pistoia Alle 21 torna "SottoCanestro": appuntamento ogni venerdì sul canale 696 TV OttoChannel

di Carmine Quaglia

"Volevamo farvi conoscere il roster prima della gara in campo neutro. C'è tutto per fare bene e siamo pronti a cominiciare questa stagione". Nicola Alberani ha parlato così dinanzi ad una Tribuna Terminio gremita. In poche ore, all'invito della Scandone, è scattata la corsa dei tifosi al PalaDelMauro per quella che, di fatto, è stata la presentazione ufficiale del roster biancoverde 2018/2019 alla città. Il direttore sportivo della Sidigas Avellino ha aggiunto: "Abbiamo allestito una squadra diversa dal solito e crediamo fortemente che divertirà. Ci sono bravi ragazzi, ma principalmente sanno giocare a basket. Ci sono tutte le condizioni per vivere una stagione divertente".

Subito dopo, parola al coach Nenad Vucinic: "Sarà un onore giocare per voi. - ha spiegato il tecnico biancoverde - La promessa è quella del massimo impegno e possibilmente di regalarvi il maggior numero di gioie nella stagione".

Lorenzo D'Ercole, capitano della nuova Sidigas, ha sottolineato la risposta del pubblico che, alla chiamata della società, ha risposto nell'immediato con ottimi numeri al PalaDelMauro per l'evento: "Vi ringrazio per la presenza e per quanto dimostrate in ogni occasione. Faremo il massimo per meritare tutto questo. Faremo quanto occorrerà per vincere il maggior numero di gare possibile".

In serata, sono state svelate anche le divise da gioco 2018/2019. Il logo della Scandone riporta anche il "70°" per celebrare il periodo 1948-2018, i 70 anni del sodalizio irpino.

Alle 21, sul canale 696 TV OttoChannel, torna "SottoCanestro": primo appuntamento con il format legato al basket campano e alla Sidigas Avellino.