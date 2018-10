Basket: alle 21 torna SottoCanestro sul canale 696 OttoChannel Per intervenire in trasmissione: messaggi sms e whatsapp al 342 8725223

Il campionato di basket sta per iniziare e riecco "SottoCanestro" sul canale 696 TV OttoChannel. Appuntamento che passa al venerdì, come di consueto alle ore 21, per analizzare le vicende della Sidigas Scandone Avellino, massima rappresentante del basket campano, e tutta la pallacanestro della nostra regione con tante formazioni impegnate in Serie A2 e Serie B. Conduce Carmine Quaglia. Analisi, interviste e commenti con ospiti in studio. In serata, la presentazione del campionato e della Champions per la Scandone, le ambizioni delle formazioni campane nelle varie categorie, gli aggiornamenti del regolamento tecnico FIBA. Vi aspettiamo sul canale 696.

Redazione Sport