Sidigas: vigilia Champions. De Gennaro: "Nizhny team dinamico" Lupi senza D'Ercole a Novgorod. Domani, alle 18 (ore italiane), prima sfida europea della stagione

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino è in Russia, a Nizhny Novgorod, dove domani alle 18 (ore italiane) affronterà il team di coach Zoran Lukic, qualificatosi per il girone A dopo aver battuto, in 3 qualification round, il Porto, l'Aris Salonicco e il Pardubice. Ieri, il volo per raggiungere il capoluogo del circondario federale del Volga. Coach Nenad Vucinic non potrà contare su Lorenzo D'Ercole, rimasto in Italia e pronto a diventare papà. Da verificare la condizione di Luca Campogrande. Ancora panchina per Luca Campani, il tecnico serbo potrebbe schierare Stefano Spizzichini e Antonino Sabatino per ampliare le rotazioni. Il match è stato presentato, tramite comunicato, da Gianluca De Gennaro: "Il Novgorod è una buona squadra, che gioca una pallacanestro molto dinamica e possiede tanti movimenti. - ha spiegato l'assistant della Scandone - I punti forti sono il playmaker Kendrick Perry, giocatore dotato di velocità di esecuzione e di un ottimo 1 vs 1, il tiratore Dmitrii Uzinskii, abile sia dagli scarichi ma soprattutto in uscita dai blocchi; una nostra vecchia conoscenza, Vladimir Dragicevic: è il loro centro titolare, giocatore di grande esperienza in post con ottima tecnica, soprattutto in pick and roll, che lo scorso anno, con la maglia dello Zielona Gora, ci ha messo in difficoltà, per cui avremo un occhio di riguardo nei suoi confronti; nello spot di ‘quattro’ hanno Rod Odom, che gioca molto in campo aperto, sia in contropiede che in situazioni di pick and pop per attaccare per attaccare il ferro in palleggio, oltre ad avere un discreto tiro dalla media. Dalla panchina escono giocatori come Aaron Broussard, che è il backup point del playmaker, anche lui ottimo giocatore sia di pick and roll che di pull-up jumper, Maxim Grigoryev, che è un ‘tre’ tiratore, mentre come lunghi hanno Aleksandr Gudumak e Sergey Toropov. È una squadra nel complesso dinamica, che corre tanto ed attacca benissimo in movimento. In difesa cambiano su tutti i blocchi ed i pick and roll e questo gli permette di essere molto aggressivi sulla palla".

Come arriva Avellino: "Dal canto nostro, è la prima gara di Champions di questa stagione e ci teniamo a fare bella figura. - ha aggiunto De Gennaro - "Ci stiamo preparando al meglio per disputare la partita nelle migliori condizioni possibili. Dovremo essere pazienti in attacco e provare a creare dei mismatch per cercare di colpirli dentro l’area; in difesa dovremo invece essere aggressivi sui pick and roll, controllare l’aspetto dei rimbalzi difensivi e fare tagliafuori su Odom”.