Sidigas: sfida al Nizhny senza Campogrande, D'Ercole e N'Diaye Problemi legati al visto per N'Diaye. Campani dovrebbe essere in rotazione per la gara di Cremona

di Carmine Quaglia

Se l'assenza di Lorenzo D'Ercole era stata presentata dal coach della Scandone, Nenad Vucinic, al termine della gara vinta dai lupi su Cantù a Pistoia, nell'esordio in campionato (il play-guardia toscano, ormai pronto a diventare papà, non è con la squadra per restare al fianco della compagna Giulia) a sorpresa anche Hamady N'Diaye non è in Russia con il resto della squadra che, alle 18, affronterà il Nizhny Novgorod. Problemi al passaporto per il centro senegalese che non ha avuto modo, quindi, di mettere piede sul territorio russo. Rotazioni minime per la Sidigas che non schiererà Luca Campogrande. La società irpina, tramite comunicato, esclude l'ingresso in campo di Luca Campani.

Di seguito il comunicato della Scandone sulle condizioni della squadra.

"La Sidigas Scandone Avellino comunica che gli atleti Lorenzo D'Ercole e Hamady Ndiaye non sono partiti alla volta della Russia con il resto della squadra e pertanto non esordiranno nel primo match stagionale di Basketball Champions League contro il Nizhny Novgorod, in programma oggi alle ore 18.00. Il capitano biancoverde è prossimo a diventare padre per la prima volta ed è rimasto vicino alla compagna Giulia in attesa del lieto evento. Per il lungo senegalese sono stati invece riscontrati dei problemi burocratici legati al visto, necessario per poter entrare in Russia. Coach Vucinic conta inoltre di poter disporre al più presto di Luca Campani, che prosegue il suo percorso di riavvicinamento alla squadra, e di Luca Campogrande, che questo pomeriggio osserverà un turno di riposo precauzionale ma che dovrebbe essere regolarmente a disposizione della squadra nel match di domenica contro Vanoli Cremona".