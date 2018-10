Scandone, vittoria sul Nizhny dopo due overtime: 93-100 Prova di forza senza 4 giocatori per i lupi: Cole da 34 punti

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino vince contro il Nizhny Novgorod al "Cultural Entertainment Complex Nagorny". Finale di 93-100 dopo 2 overtime per i lupi che superano le assenze di Lorenzo D'Ercole, Hamady N'Diaye, Luca Campogrande e Luca Campani. Decisivi i 34 punti di Norris Cole e la prova super di Demetris Nichols nella ripresa (14 punti dal 20' in poi). Doppia cifra anche per Caleb Green (19) e Keifer Sykes (14). A sfiorarla Matt Costello con 9 punti e Ariel Filloy con 8. Rotazioni ad 8 per coach Nenad Vucinic che presenta in campo Stefano Spizzichini e anche Antonino Sabatino: 3 minuti e 46 secondi di utilizzo per il giovane biancoverde. Inizio con il botto e con il carico di emozioni per la Sidigas in Champions League.

Basketball Champions League

Prima Giornata - Gruppo A (CEC Nagorny, Nizhny Novgorod)

Nizhny Novgorod - Sidigas Avellino 93-100 d2ts

Parziali: 19-23, 22-17, 11-17, 23-18, 15-15, 3-10

Nizhny: Baburin 10, Broussard 15, Dragicevic 10, Gudumak ne, Odom 2, Popov, Toropov, Astapkovich 4, Komolov 9, Perry 25, Uzinskii 5, Zhbanov. All. Lukic.

Avellino: Cole 34, Costello 9, Green 19, Nichols 14, Sykes 14, Campani ne, Campogrande ne, Filloy 8, Sabatino, Spizzichini 2. All. Vucinic.