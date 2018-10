Sidigas, Vucinic: "A Cremona la chiave sarà la difesa" Verso Cremona-Avellino: la presentazione del coach della Scandone

di Carmine Quaglia

"Quella di Cremona sarà una trasferta difficile, come lo saranno la maggior parte delle trasferte di quest’anno, ma un’ulteriore difficoltà proviene dal fatto che hanno vinto una partita molto complessa contro Trento". Nenad Vucinic presenta così la prossima sfida della Sidigas Avellino. I lupi saranno di scena al PalaRadi, domenica alle 17, per sfidare la Vanoli Cremona. In mattinata, conferenza stampa del tecnico della Scandone al PalaDelMauro: "Cremona vive un momento di fiducia. Hanno lavorato sodo per averlo. Noi, però, abbiamo fiducia nei nostri mezzi e stiamo lavorando su diversi aspetti tra attacco e difesa. Stiamo mostrando grinta nei momenti difficili".

Il gioco dei due roster è simile per diversi dettagli: "Noi e Cremona siamo due squadre che giocano entrambe una pallacanestro veloce. - ha spiegato Vucinic - La chiave sarà la difesa, dato che i lombardi hanno molto talento offensivo per cui avere un occhio di riguardo. Avremo delle rotazioni un po’ più lunghe rispetto alla precedente partita: Campogrande e Campani saranno re-inseriti nel roster ed avremo nuovamente a disposizione D’Ercole e Ndiaye. La preseason molto intensa che abbiamo disputato quest’estate ci ha permesso di trionfare nello scorso match nonostante le numerose assenze. Dovremo migliorare l’aspetto dei rimbalzi offensivi: siamo una squadra che in attacco prende molti tiri ed è chiaro che se vogliamo giocare in questo modo dovremo prendere sicuramente più rimbalzi. Nella scorsa partita di Champions, ad esempio, ne abbiamo presi pochi, dato che i ragazzi non hanno avuto un approccio difensivo adeguato, non aiutando sulle guardie e sui pick and roll avversari”.