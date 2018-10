Verso Cremona-Avellino, i numeri e le curiosità del match Alle 17, la palla a due del match valido per la seconda giornata di Serie A

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino è a Cremona dove, alle 17, scenderà in campo per affrontare la Vanoli. Al PalaRadi, i biancoverdi hanno vinto in una sola occasione su 9 gare giocate nell'impianto sportivo cremonese. Nella stagione 2016/2017, la Scandone, allenata da coach Stefano Sacripanti, superò la Vanoli dell'irpino Paolo Lepore con il risultato di 73-86. La stagione si concluse con la retrocessione del club lombardo, poi richiamato in A per l'esclusione di Caserta. La gara del 18 dicembre 2016 è stata anche l'unica vittoria in campo esterno nei precedenti (Cremona non ha mai vinto al PalaDelMauro). Come avverrà in tante gare di questa stagione, sfida inedita tra i tecnici, tra Meo Sacchetti, coach della Vanoli e anche commissario tecnico della Nazionale, e Nenad Vucinic, che vivrà, al PalaRadi, la seconda gara "italiana" da allenatore biancoverde. Tra le curiosità, emerge una particolarità per Cremona che non ha mai vinto le prime due gare di un campionato di Serie A. Dopo l'esordio vincente, al PalaTrento con la Dolomiti Energia, il roster di Sacchetti andrà, quindi, a caccia di un bis storico. Avellino farà di tutto per negarlo e siglare, invece, il tris irpino tra Italia ed Europa in questo avvio stagionale.