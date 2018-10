Basket in lutto: è morto il segretario generale FIBA Baumann Cordoglio di FIP, di Legabasket e della Sidigas Avellino: minuto di silenzio su tutti i campi

di Carmine Quaglia

Lutto per il mondo olimpico e per la pallacanestro mondiale. E' scomparso, all'età di 51 anni, il segretario generale della FIBA, Patrick Baumann. Il numero uno della federazione internazionale era a Buenos Aires per assistere ai Giochi Olimpici Giovanili, in corso di svolgimento nella capitale argentina. Nato a Basilea (Svizzera) il 5 agosto 1967, Baumann è stato giocatore, allenatore e arbitro di pallacanestro di iniziare il percorso da dirigente. Membro Cio, è stato il terzo segretario generale FIBA dopo Boris Stankovic e Renato William Jones. Nel 2016, Baumann ha assunto un ruolo decisivo per la nascita della Basketball Champions League, per la definizione del nuovo calendario con le finestre dedicate alle qualificazioni per il Mondiale, modificato per la cadenza, non più a 2 anni dall'Olimpiade, ma da disputarsi nell'estate precedente.

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, ha disposto che si tenga un minuto di silenzio su tutti i campi e in tutti i campionati. Cordoglio dalla FIP e dalla Sidigas Avellino che, alle 17, sarà impegnata a Cremona contro la Vanoli: "La Sidigas Scandone Avellino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del segretario generale della FIBA, Patrick Baumann. La società si stringe attorno al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze": si legge in una nota diffusa dal club irpino.