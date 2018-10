La Sidigas Avellino va ko a Cremona: 94-88 Lupi sconfitti dalla Vanoli capace di rimontare il -9 negli ultimi 5 minuti

di Carmine Quaglia

La prima trasferta in campionato riserva una sconfitta alla Sidigas Avellino che cade, al PalaRadi, contro la Vanoli Cremona, con il risultato di 94-88. Parziali di 26-23, 16-21, 26-25 e 26-19 in un match che ha visto la Scandone avanti di 9 al 35'. Dal parziale di 74-83, gli ultimi cinque minuti sono di marca cremonese con Crawford, Ricci e Travis Diener protagonisti per il successo della Vanoli. Ad Avellino non bastano i 23 punti di Caleb Green, i 17 di Keifer Sykes, gli 11 di Matt Costello e i 10 di Norris Cole. La Scandone paga le poche rotazioni a disposizione. Luca Campani resta out (solo presenza al referto per il lungo), Luca Campogrande non figurava nel tabellino biancoverde.

"Cremona è riuscita a segnare più di noi e ad avere più esecuzione negli ultimi minuti di gioco, quando si stava decidendo la partita, mettendo a segno due triple importanti in uscita dal pick and roll. - ha spiegato il coach della Sidigas, Nenad Vucinic - Noi non siamo stati abbastanza bravi ad approfittare dei momenti di vantaggio: non sono ovviamente contento della sconfitta e dovremo correggere alcuni aspetti del nostro gioco, soprattutto in fase difensiva e alla voce dei rimbalzi offensivi. La scorsa partita di Champions League in Russia è stata molto dispendiosa dal punto di vista delle energie impiegate. Questa sera non abbiamo ancora avuto a disposizione tutti i giocatori: abbiamo qualche problemino con alcuni giocatori infortunati e le rotazioni si sono ridotte ancora di più, poiché Nichols è uscito per cinque falli".

Serie A - Seconda Giornata (PalaRadi, Cremona)

Vanoli Cremona - Sidigas Avellino 94-88

Parziali: 26-23, 16-21, 26-25 e 26-19

Cremona: Crawford 23, Ruzzier, Saunders 14, Aldridge 14, Ricci 13, Diener 11, Mathiang 13, Demps 4, Gazzotti 2, Portannese, Boccasavia ne. All. Sacchetti

Avellino: Guariglia ne, Cole 10, Green 23, Costello 11, Sykes 17, Filloy 9, Spizzichini ne, D'Ercole 6, N'Diaye 6, Sabatino ne, Campani ne, Nichols 6. All. Vucinic

Arbitri: Mazzoni, Bettini, Giovannetti