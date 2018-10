Scandone, Cavaliere: "In Germania consci delle nostre qualità" La gara di domani, che vedrà i lupi sfidare il Ludwigsburg, è stata presentata dall'assistant

di Carmine Quaglia

"La gara di domani sarà molto insidiosa. Il Ludwigsburg è una squadra composta da esterni di qualità con tanti punti nelle mani e da giocatori interni molto atipici, che ben vanno a completare il reparto". Francesco Cavaliere presenta così MHP Riesen - Scandone, match valido per la seconda giornata del gruppo A di Champions League, in programma domani alle 20, alla MHP Arena di Ludwigsburg. Il team tedesco è reduce dallo stop in campionato, il 93-91 sul parquet del Bamberg dopo un supplementare, e dalla sconfitta all'esordio in Champions, a Bandirma contro il Banvit (89-76, match in cui il Riesen ha sprecato il vantaggio di 22 punti maturato dopo il primo quarto).

"La squadra è ben allenata e fa della velocità e del gioco in transizione la sua arma primaria. - ha affermato l'assistant biancoverde - L'anima della loro squadra è il play Crawford, vero leader emozionale del gruppo, bravo sia in contropiede che ad innescare i compagni. Waleskowski è un altro giocatore chiave del loro sistema offensivo, che può giocare sia da ala forte che da pivot ed è proprio la sua atipicità a renderlo pericoloso. Insieme a Mbakwe, che completa il reparto, è un ottimo rimbalzista offensivo. Dalla panchina hanno poi tanti giocatori per cui dovremo avere un occhio di riguardo, quali Best, ottimo finalizzatore, Hill e Martin, tutti dotati di ottimo talento offensivo ed in grado di cambiare il ritmo della gara. Dal canto nostro, sappiamo che andremo a giocare su un campo ostico ci prepariamo ad affrontare il match consci delle nostre qualità e del lavoro che stiamo portando avanti".