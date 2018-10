Restyling PalaDelMauro: via ai lavori esterni Solo la tribuna stampa sarà rimodellata nei prossimi mesi. Gli altri interventi nell'estate 2018

di Carmine Quaglia

In mattinata, a Palazzo di Città, si è tenuto un nuovo tavolo tecnico sulla questione PalaDelMauro - Universiadi. In rappresentanza della Sidigas Avellino c'erano il team manager, Gaetano De Paola, e il responsabile della sicurezza del palasport, l'ingegnere Raffaele Verdicchio, che hanno incontrato i delegati della ditta aggiudicataria dei lavori e l'assessore allo sport del Comune di Avellino, Donatella Buglione con i tecnici comunali. Il cronoprogramma del restyling prende forma: "Si partirà con i lavori esterni. - ha spiegato l'assessore Buglione - L'ARU (l'Agenzia Regionale Universiadi, ndr), determinerà la sospensione dei lavori da effettuare a fine campionato o al termine dell'Unversiade. C'è un campionato in corso e non si può impedire alla Sidigas di disputare le gare casalinghe nel suo impianto".

Tra 10 giorni l'inizio dei lavori, esterni, alla struttura: "Ci sarà l'installazione dei tornelli e delle porte tagliafuoco, il nuovo asfalto. - ha aggiunto Buglione - All'interno, solo la tribuna stampa sarà oggetto di lavori". Solo a campionato concluso, si lavorerà al parquet con la levigatura, all'impianto elettrico e sonoro, alla controsoffittatura e al "cubo". Dall'ARU sono arrivate ulteriori rassicurazioni: "Da Napoli c'è l'ok per l'utilizzo del PalaDelMauro, in chiave Universiadi, con gli interventi esterni e la tribuna stampa. L'obiettivo è completare tutti i lavori prefigurati per un bene, il PalaDelMauro, che è della città".