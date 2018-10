Tandem Sykes-Costello: Avellino sbanca Ludwigsburg 77-96 Seconda uscita europea, secondo successo per i lupi che vincono in Germania

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino piazza il bis europeo e torna al successo dopo il primo stop stagionale, rimediato a Cremona. I biancoverdi di coach Nenad Vucinic vince all'MHP Arena di Ludwigsburg contro il Riesen con il risultato di 77-96. La Scandone guida il match sin dall'avvio (15-24), trova in Keifer Sykes i punti utili per il divario, siglato nel secondo periodo e decisivo per il successo: 26 i punti dell'esterno di Chicago, 21 quelli di Matt Costello. Doppia cifra anche per Caleb Green e Demetris Nichols: 14 punti sia per l'ala grande di Tulsa che per l'ala piccola di Boston. Avellino vola sul +19 nel secondo quarto e gira all'intervallo lungo con il parziale di 31-47. Il divario in doppia cifra si conferma per tutta la ripresa, gestita ottimamente dal gruppo irpino che piazza il secondo successo in Basketball Champions League. Punteggio pieno per i lupi. Al Riesen non bastano i 17 punti di Kelan Martin e i 10 di Jordon Crawford.

"Abbiamo avuto una buona reazione dopo la sconfitta di domenica contro Cremona. - ha spiegato Vucinic nel post-gara - Ludwigsburg è una squadra difficile da battere in casa: hanno molto talento offensivo e difendono bene. Dal canto nostro, questa sera siamo riusciti a migliorare l'aspetto dei rimbalzi. Dopo due trasferte in una settimana, non vediamo l'ora di esordire finalmente in casa. - ha aggiunto il coach della Sidigas - Speriamo che i tifosi accorreranno numerosi a sostenerci nella nostra prima partita casalinga. Non abbiamo dubbi e siamo grati a tutti quelli che ci dimostrano il loro affetto viaggiando per seguirci ovunque andiamo".

Basketball Champions League

Seconda Giornata - Gruppo A (MHP Arena, Ludwigsburg)

MHP Riesen Ludwigsburg - Sidigas Avellino 77-96

Parziali: 15-24, 16-23, 23-24, 23-25

Ludwigsburg: Crawford 10, Hill 8, Martin 17, McCray 5, von Fintel 3, Best 7, Jallow 6, Klein 4, Mbakwe 2, Radosavljevic, Waleskowski 13, Wilder 2. All. Patrick.

Avellino: Cole 6, D'Ercole 6, Nichols 14, Spizzichini 1, Sykes 26, Campani ne, Costello 21, Filloy 4, Green 14, N'Diaye 4, Sabatino ne. All. Vucinic.