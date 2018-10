Champions: Avellino guida il gruppo A con Banvit e Murcia Come nel primo turno, nuovo tris per le italiane nella massima competizione europea della FIBA

di Carmine Quaglia

Sono solo le prime battute di un girone lungo, di una prima fase da 14 gare, ma il cammino della Sidigas Avellino si apriva con due trasferte, superate con prove di forza, d'autorità dai biancoverdi che, dopo 80 minuti di regular season, sono in testa al gruppo A di Basketball Champions League, al pari del Banvit e del Murcia. Due gare esterne, due successi per i lupi, ancora non al completo, ma capaci di costruire un vantaggio largo al 20' che ha, di fatto, segnato il confronto per una ripresa gestita brillantemente dal roster di Nenad Vucinic, con Keifer Sykes e Matt Costello, leader offensivi all'MHP Arena di Ludwigsburg.

Gruppo A - Martedì pomeriggio, a Bandirma (Turchia), il Banvit ha superato il Le Mans con il risultato di 96-67. I padroni di casa, già avanti al 20', hanno piazzato un terzo periodo super, da 31-15 che ha blindato il successo. Il 29-20 finale ha consentito ai turchi di sfiorare il trentello per il 96-67 conclusivo. Secondo successo consecutivo per il Banvit (23 punti per Jordan Morgan), secondo stop di fila per il Le Mans (15 punti per Richard Hendrix).

A Murcia (Spagna), l'UCAM piazza il bis superando i lettoni del Ventspils con il risultato di 91-85, al termine di un match equilibrato che ha visto gli ospiti tornare su alti livelli dopo il blackout all'esordio di Champions. Il 28-20 del terzo quarto ha consegnato un vantaggio risultato poi decisivo per gli uomini di coach Javier Juarez (15 punti di Alex Urtasun) contro i baltici (17 punti per Ingus Jakovics).

A Wloclawek (Polonia), nella città chiamata Vladislavia dai latini, il Nizhny Novogorod cancella gli overtime amari giocati contro Avellino battendo l'Anwil con il risultato di 82-93. I russi di coach Zoran Lukic volano sul +10 al 10' (17-27). E' il divario che peserà per i restanti 30 minuti giocati in equilibrio dai due roster. Distribuzione di punti per il Nizhny (15 punti per Kendrick Perry e Anton Astapkovich). All'Anwil non basta un super Valerii Likhodei da 28 punti in serata.

Le italiane di BCL - Come all'esordio, nuovo tris con Avellino che batte il Ludwigsburg, con la Virtus Bologna a dominare su Ostenda (89-60) e con la Reyer Venezia che ha bisogno di 2 overtime per stendere l'Hapoel Holon (111-104).