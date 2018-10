Verso Scandone Avellino - Virtus Bologna, i numeri del match Grande attesa per la prima dei biancoverdi di coach Nenad Vucinic al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

Alle 18.30, al PalaDelMauro, sarà palla a due tra la Sidigas Avellino e la Segafredo Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A. E' la gara che segna il primo rientro da avversario per il coach della Virtus, Stefano Sacripanti, tecnico degli irpini nell'ultimo triennio. Il brianzolo ha salutato Avellino, al termine di Gara 4 dei quarti Scudetto 2018, dopo 133 gare e 71 vittorie (è l'allenatore che ha vinto più gare nella storia della Scandone). La Scandone non avrà a disposizione Luca Campani e Luca Campogrande che non hanno ancora esordito in stagione. Le V nere arrivano in Irpinia senza il centro titolare, Brian Qvale, ma possono contare su un'ottimo reparto esterni. il top-scorer dei felsinei è Kevin Punter che viaggia al ritmo di 21.5 punti a gara. La classifica dei marcatori vede in testa l'ala grande della Scandone, Caleb Green (27.5), quinto per rimbalzi (10 a partita). Sarà sfida anche tra i due playmaker. Norris Cole di Avellino e Tony Taylor della Virtus guidano la classifica degli assist: il biancoverde è primo con 8.5 assist a gara, seguito dall'esterno della Segafredo da 6.5, come Pedro Llompart di Reggio Emilia.

Gli Original Fans hanno lanciato un appello, in settimana, verso la sfida con la Virtus: "Dopo quasi 5 mesi, dopo un'estate ricca di cambiamenti, dopo tante tribolazioni, ansie e preoccupazioni derivanti dai lavori al DelMauro, dopo una preseason itinerante, dopo la prima partita a 500 chilometri da casa nostra, ed infine dopo 3 trasferte tra Russia, Lombardia e Germania, finalmente domenica torneremo nella nostra tana. - si legge nella nota diffusa dal tifo organizzato - Per le vicissitudini riportate non vi è stato modo già da subito di far conoscere alla squadra, il calore, l'entusiasmo e la nostra passione, e per questo che domenica sarà un dovere gremire il DelMauro ben prima della palla a due. La Scandone necessita non solo del supporto della città, ma anche della provincia irpina, al fine di unire e cementare ancora di più le forze in vista di un'altra intensa ed estenuante stagione cestistica. La forza del lupo è nel branco ed egli s'identifica e si rafforza in esso. Siamo figli di questa terra millenaria, diamo a Lei lustro portandone sempre in alto i suoi colori ed il suo nome. Tutti al PalaDelMauro".