Scandone ko contro la Virtus dell'ex Sacripanti: 90-96 Secondo stop consecutivo in campionato per i lupi: prima casalinga amara

di Carmine Quaglia

La prima tra le mura amiche è amara per la Sidigas Avellino che cade in casa contro la Virtus Bologna dell'ex Stefano Sacripanti con il risultato di 90-96. Ritmi alti in avvio con il primo parziale chiuso sul 25-26. Il divario è minimo anche al rientro negli spogliatoi: all'intervallo è solo +2 Virtus sul 46-48. La Scandone sembra poter strappare l'inerzia del confronto nel terzo periodo, ma chiude avanti solo di 4 al 30'. Nell'ultima frazione, soprattutto negli ultimi cinque minuti di gara, Avellino subisce tanto e crea poco. Dejan Kravic è decisivo nel finale con Tony Taylor (22 punti) e Kevin Punter (23 punti) per determinare il blitz delle V nere in Irpinia senza l'apporto del centro titolare Brian Qvale, assente per infortunio. Ad Avellino non bastano i 23 punti di Norris Cole e i 20 di Matt Costello che, però, non regala apporto difensivo, in particolar modo, nell'ultima frazione. La Sidigas dovrà archiviare il ko nell'immediato. Lupi in campo già martedì per sfidare i polacchi dell'Anwil per la terza giornata di Basketball Champions League.

Serie A - Terza Giornata (PalaDelMauro, Avellino)

Sidigas Scandone Avellino - Segafredo Virtus Bologna 90-96

Parziali: 25-26, 46-48, 70-66

Avellino: Green 15, Nichols 8, Costello 20, Filloy 8, Campani ne, Sabatino ne, D’Ercole, Sykes 12, Cole 23, Guariglia ne, Spizzichini 2, Ndiaye 2. All. Vucinic.

Bologna: Punter 23, Martin 13, Pajola, Taylor 22, Baldi Rossi 5, Cappelletti ne, Kravic 14, Aradori 9, Berti ne, M’Baye 9, Cournooh 1, Camara ne. All. Sacripanti

Arbitri: Paternicò, Baldini, Morelli