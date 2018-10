Vucinic: "Dispiace per i tifosi. Difesa da rivedere" Il commento dei due coach, Vucinic e Sacripanti, al termine del match

di Carmine Quaglia

"Non siamo contenti perché era il nostro esordio e volevamo dare subito ai nostri tifosi una prima gioia". Nenad Vucinic commenta così il ko della sua Sidigas Avellino contro la Virtus Bologna. Il coach serbo rimarca il valore negativo nell'aspetto difensivo emerso in particolar modo nell'ultimo quarto: " Dovremo colmare le nostre mancanze in difesa e speriamo di essere migliori in futuro da questo punto di vista. -ha spiegato Vucinic - Sul minutaggio, guardando i minuti di gioco concessi ai nostri giocatori e quelli dei bianconeri, che come noi disputano un doppio campionato, si può notare che non sono poi tanto diversi. Ovviamente giocare due partite a settimana alla lunga è un problema e ci servirà il contributo di tutti i nostri ragazzi in panchina, ma non dobbiamo dimenticare che due dei nostri atleti sono ancora infortunati".

"Ringrazio la Sidigas e il pubblico per l'accoglienza. Non si vive di solo pane e il pre-gara ripaga quanto costruito insieme a tutti. Ringrazio davvero Avellino": Stefano Sacripanti ritorna ad Avellino per la prima ad avversario e sbanca il PalaDelMauro. "Non riuscivo a trasmettere dei concetti alla squadra. Poi con la zona e altri accorgimenti ci siamo adeguati. Siamo stati bravi a restare lì con difese migliori e attacchi mirati. Vincere una gara così ci dà grande fiducia per il prosieguo".