Scandone, tris in Champions: Anwil ko solo dopo un overtime Ritmi alti, tanti rischi, ma la Sidigas Avellino trova il terzo successo di fila in Champions

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino piazza il terzo successo consecutivo in Basketball Champions League. I lupi hanno bisogno di un overtime per superare i polacchi dell'Anwil Wloclawek con il finale di 105-102. Norris Cole è il top-scorer con 33 punti e 9 assist, ma l'ex Miami e Maccabi risulta fin troppo condizionante in alcune soluzioni, compresa quella che rischia di compromettere seriamente il successo dei lupi. Cole perde palla, l'Anwil spinge in contropiede e Kamil Laczynski firma la tripla del sorpasso (92-94 a 41 secondi dal termine). Nella risposta biancoverde, Cole sbaglia, rimedia Demetris Nichols con il canestro e il fallo subito. Sembra la giocata decisiva: non lo è.

Nel cambio difensivo tra Nichols e Filloy, dalla rimessa verso il pitturato la sfera finisce ad un liberissimo Valerii Likhodei. L'ex Orlandina realizza da sotto ed è overtime al PalaDelMauro. Avellino rischia anche nel supplementare: Cole salva tutto sulla linea laterale, Keifer Sykes consegna a Matt Costello che segna e subisce fallo dall'ex Szymon Szewczyk. E' il 2+1 che sblocca il finale: Avellino vince con il risultato di 105-102 e può mettere nel mirino, con maggior serenità, la Leonessa Brescia. Sabato, in Lombardia, sarà obiettivo riscatto in campionato per gli irpini.

Basketball Champions League

Terza Giornata - Gruppo A (PalaDelMauro, Avellino)

Sidigas Avellino - Anwil Wloclawek 105-102 d1ts

Parziali: 28-26, 23-23, 24-24, 19-21, 11-8

Avellino: Idrissou ne, Green 18, Nichols 9, Costello 18, Filloy 2, Campani ne, Sabatino ne, D'Ercole 14, Sykes 6, Cole 33, Spizzichini 2, N'Diaye 3. All. Vucinic.

Wloclawek: Komenda ne, Simon 23, Wadowski, Laczynski 10, Likhodei 16, Sobin 10, Zyskowski 3, Michalak 18, Kostrzewski 8, Szewczyk 14, Parzenski. All. Milicic.