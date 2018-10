Vucinic: "E' la strada giusta". Sykes: "Passo in avanti" Sidigas Avellino - Anwil Wloclawek 105-102 d1ts: il commento del coach e dell'esterno

di Carmine Quaglia

"Una vittoria è una vittoria, è stata una partita dura e credo che dovremo concentrarci più sugli aspetti positivi che su quelli negativi". Keifer Sykes ha parlato in sala stampa per la conferenza del post-gara di Champions League, dopo la vittoria della sua Scandone contro l'Anwil Wloclawek (105-102 dopo un supplementare): "Dobbiamo migliorare in difesa ma siamo una squadra nuova, dobbiamo ancora conoscerci e migliorare la comunicazione tra di noi. - ha spiegato l'esterno della Sidigas Avellino - Vincere è sempre un passo in avanti, ma anche alcune sconfitte in campionato lo sono state, visto che ci fanno capire su quali aspetti del gioco dobbiamo lavorare. Speriamo di essere al top al più presto: personalmente non è stato facile trovare la via del canestro stasera, quindi mi sono concentrato su altri aspetti e ho cercato di essere utile per la squadra".

"E' una vittoria importante contro un team solido come l'Anwil". Queste, invece, le dichiarazioni di coach Nenad Vucinic: "Abbiamo molte cose su cui lavorare difensivamente ma siamo sulla strada giusta. - ha affermato il tecnico della Sidigas - In Champions abbiamo tre partite vinte e zero perse e vogliamo fare di tutto per assicurarci la seconda fase: stiamo cercando di distribuire al meglio i minutaggi dei nostri giocatori e credo che ci siamo riusciti anche stasera, nonostante l'overtime. Adesso ci concentreremo per dare il meglio nel prossimo match di Serie A contro Brescia".